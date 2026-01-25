為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    街友「攻占」公車亭當套房 旅客轟「公務員都睡著了」？

    2026/01/25 08:46 記者湯世名／彰化報導
    公車亭堆放棉被、衣物與傢俱等雜物，有旅客轟相關單位放任不管。（記者湯世名攝）

    公車亭堆放棉被、衣物與傢俱等雜物，有旅客轟相關單位放任不管。（記者湯世名攝）

    街友大多選擇公園或天橋等陰暗角落棲息，彰化市卻有民眾目擊秀傳醫院對面公車亭遭街友長期占用當作住家，堆放床墊、棉被與傢俱、腳踏車等雜物，旅客全都被迫站著等公車，有人認為街友無處可去「借用」公車亭棲息無可厚非，但也有人認為已影響公共空間與衛生，並砲轟「公務員都睡著了？」車水馬龍的道路上竟都視而不見，相當諷刺。

    有民眾爆料指出，彰化市街友最常出現的地方就是彰化火車站跨站人行陸橋，以及火車站對面候車廣場及市區的成功公園，不料近1、2個月來竟還出現在秀傳醫院對面的公車亭；原本旅客等公車時，上年紀的旅客由於不耐久站，都會坐在公車亭椅子上等車，不料這處公車亭竟被街友「攻占」儼然變成套房，包括床墊、被子、睡袋、瓶瓶罐罐、衣物甚至腳踏車都搬到公車亭內，旅客候車無處可坐，且全都站得遠遠的，有礙觀瞻。

    有旅客指出，他們經常要在秀傳醫院對面的公車亭搭公車，但在公車亭被街友進「住」後，由於街友長期在座位上睡覺，嚴重影響市容與他們候車權益，尤其已把公車亭當成自己家達1、2個月之久，最近氣溫驟降，看到街友睡在大馬路上令人不捨；公車亭就在車來車往的路旁人行道上，往來人車相當多，卻未見相關單位處理，「公務員是都睡著了嗎？」看上去格外諷刺。

    彰化市成功公園也被堆置棉被、衣物等雜物。（記者湯世名攝）

    彰化市成功公園也被堆置棉被、衣物等雜物。（記者湯世名攝）

    彰化市公車亭有街友堆放床墊、棉被與傢俱、腳踏車等雜物。（記者湯世名攝）

    彰化市公車亭有街友堆放床墊、棉被與傢俱、腳踏車等雜物。（記者湯世名攝）

