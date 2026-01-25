為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「2026馬祖擺暝文化祭」2月27日登場 青蛙神IP吸睛

    2026/01/25 08:51 記者俞肇福／綜合報導
    「2026馬祖擺暝文化祭」將於2月27日登場，活動直至3月18日；圖為各宮廟神轎遶境一景。（圖為連江縣政府提供）

    「2026馬祖擺暝文化祭」將於2月27日登場，活動直至3月18日。今年輪值由北竿芹壁境天后宮主辦，以「守境納福．鐵甲迎喜」為年度主題，象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福，4鄉5島大小廟宇共襄盛舉，展現馬祖獨特的「島嶼信仰鏈結文化」。今年一大亮點，是首度推出「鐵甲元帥青蛙神IP化形象」，希望拉近年輕世代與傳統信仰之間的距離。

    連江縣「馬祖擺暝」於2019年8月獲文化部登錄為重要民俗，「馬祖擺暝」是隨閩東原鄉地區移民傳至馬祖，並於在地傳承多年的風俗，已因地制宜形成獨有的地方文化，每逢擺暝辦理期間，眾多旅外鄉親返鄉，傾全力參與遶境，聲勢浩大，至今仍保留傳統敬神儀式，充分展現民間生命力與聚落凝聚力。

    連江縣政府指出，擺暝文化祭承載馬祖百年信仰脈絡，不僅是宗教儀式，更是一條由神明、居民與自然環境交織而成的文化網絡，今年活動從點燈、祭祀、燒馬糧、橋仔村神人互動，到最終的芹壁祈夢儀式，呈現馬祖信仰如何深植於日常生活。

    首度推出「鐵甲元帥青蛙神IP化形象」，以芹壁獨有的蛙神信仰為創作核心，嘗試將傳統信仰轉化為具文化辨識度的視覺符號，拉近年輕世代與傳統信仰之間的距離。

    「2026馬祖擺暝文化祭」將於2月27日登場，活動直至3月18日；圖為家戶準備三牲五果美酒於供桌，感謝神明一年的庇佑。（圖為連江縣政府提供）

    「2026馬祖擺暝文化祭」將於2月27日登場，活動直至3月18日；圖為馬祖各界一 同點燃火把燒馬糧。（圖為連江縣政府提供）

