我老我驕傲3-3》酸柑茶人劉還月改良客家黑茶 助水磜社區建立品牌

「酸柑茶人」劉還月參用黑茶後發酵工藝，加上傳統客家涼茶的飲茶習慣，研發出客家黑茶「半顆茶」。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔鄉水磜社區的客家黑茶「伴顆茶」技術來自「酸柑茶人」劉還月研發推廣的「半顆茶」。這是他參用黑茶後發酵工藝，加上傳統客家涼茶的飲茶習慣，把剖半的檸檬、虎頭柑，填塞入混有依四季時令而生的葉下珠、白鶴靈芝等中草藥和果肉的茶葉，經至少3蒸3曬、後發酵做出半顆茶「球」，不用煮，只要熱水一沖，茶葉自然舒展，茶香、果香、中草藥香層次豐富又天然，是當代喜歡茶飲者便利喝的好選擇。

劉還月說，客家人渡海來台生活環境辛苦，種的茶都外銷，所以養成四時節氣，地面長什麼就採曬了喝什麼的習慣。早年醫療資源稀缺，客庄幾乎都是無醫村，客家人普遍認為身體不適是濕熱所致，只要「吃涼的」、喝涼茶就可緩解，客家涼茶的飲茶習慣因此誕生。

桃竹苗很多人種柑橘，延續此觀念，大部分家庭都會做酸柑茶，只是傳統製程歷經9蒸9曬，最後僅剩茶的陳味，沒有其他餘韻。

為滿足現代人短期內、方便喝、口感好、沒有工業糖精香精的喝茶需求；3年前他改良酸柑茶，引用客家涼茶廣採地面隨處可見的中草藥，把混有果肉和中草藥的茶葉塞入剖半的虎頭柑或檸檬，3蒸3曬後不用煮，直接沖泡就能把茶葉、果香、中草藥味都嚐個遍，以此重新詮釋這個經典的客家飲茶文化，如今已開發有2、30種不同風味。

從「半顆茶」走向「伴顆茶」，劉還月直言裡面蘊藏他追尋：讓北埔的產業變成不是能任人抄襲的夢。而製作「半顆茶」必須的填塞、綁繩等動作，對長者來說是一種保持手指靈活、有助防老的運動。至於「半顆茶」商品的產出與獲利，還讓人生出價值感，這對長輩是份鼓舞。

所以當水磜社區找他幫忙，他立刻允諾義務支援技術、材料配比等，更支持社區用陪伴的概念，成立水磜「伴顆茶」社區茶品牌，他相信不論是「半顆茶」或「伴顆茶」，成功的結果，就是地方一起共好。

「酸柑茶人」劉還月研發的「半顆茶」目前有2、30種風味，不用煮，直接熱水沖開就能喝。（記者黃美珠攝）

「酸柑茶人」劉還月的「半顆茶」，就是因為茶葉混合果肉和中草藥後，只塞檸檬或柑橘的半顆而得名。（記者黃美珠攝）

「酸柑茶人」劉還月（右）義務指導北埔水磜社區銀青班，製作他所研發的「半顆茶」。（記者黃美珠攝）

「酸柑茶人」劉還月（左）義務指導北埔水磜社區銀青班，製作他所研發的「半顆茶」。（記者黃美珠攝）

「酸柑茶人」劉還月的「半顆茶」，把檸檬或柑橘切半，掏空的果肉跟茶葉、中草藥混合後再回填，經後發酵處理成茶球。（記者黃美珠攝）

「酸柑茶人」劉還月的「半顆茶」，製作過程會有大量的手指動作。（記者黃美珠攝）

不論是「半顆茶」還是「伴顆茶」都必須經歷至少3蒸3曬後發酵。（記者黃美珠攝）

「酸柑茶人」劉還月直言，不管是「半顆茶」還是「伴顆茶」，他都期待為地方帶來共好。（記者黃美珠攝）

