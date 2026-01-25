我老我驕傲3-2》新竹北埔水磜社區推「伴顆茶」 構建在地穩定安老

新竹縣北埔鄉水磜社區發展協會理事長徐美玉帶領建立社區產業，手捧的「水磜風華」社區茶品牌就是其一。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔鄉水磜社區讓長輩能獲在地、好品質長者照顧的策略，就是發展社區產業。他們生產金勾子蘿蔔、梅干菜等農特產品，也推出「水磜風華」社區茶品牌，先有「客家三草茶」問世，近年又在「酸柑茶人」劉還月幫忙下，創立客家黑茶「伴顆茶」，從社區長者培養出客家黑茶師，去年再添5名國中生參與薪傳，用銀、青共學慢慢打造客家黑茶成水磜社區的代表性產業，目標就是要能以社區產業的營收，穩定提供長者在地安養。

人稱「西瓜大姊」的水磜社區發展協會理事長徐美玉說，水磜村65歲以上長者佔人口的25%，5年後會成長到35%。推動長者照顧需要經費，官方預算能維持多久？他們尋思只有社區產業的存在，才能長期照顧社區長者，有機會讓長輩在自己的家裏就獲得比較好的生活。

她說，農業部農村水保署台北分署當前提供社區很多發展產業的機會，新竹縣府社會處也有補助社區小旗艦計畫。整合2單位資源，水磜社區先於2023年透過農業部綠色照顧，從社區長者培訓出5名客家黑茶師，並用陪伴長者的企業概念，推出「伴顆茶」；去年再用縣府社會處補助，辦理銀、青客家黑茶師共學，進一步推動客家黑茶成為水磜社區新產業。

徐美玉說，既是社區產業，就需有年輕人認同加入。銀、青共學，讓年輕一代了解社區產業存在的必要和重要性，從共學中傳承客家黑茶製茶技藝、深耕社區產業，也讓這些技藝班的國中孩子能因此有份收入，支持他們下一個階段的學習，也奠定他們能憑這項技藝或產業養活自己的自信。

現在水磜社區的社區產業產品，除原有的金勾子蘿蔔、菜脯、梅干菜，2021年推出包含：紫蘇、艾草以及魚腥草所作茶包或茶餅的「客家三草茶」品牌，2024年接著「伴顆茶」問世而越趨多元豐富，讓人看到長者的長期照顧，在北埔水磜社區有個穩定可期的未來。

