我老我驕傲3-1》有錢就幹！芎林農會有快樂老「打工仔」

新竹縣芎林農會綠照「志工班」30名阿公阿婆，自掏腰包或當快樂「打工仔」，只為能繼續同行一起共學，寫下全國綠照班最亮麗的典範。（記者黃美珠攝）

「有錢就幹！」這是全國唯一綠色照顧自辦班、新竹縣芎林鄉農會30名阿公阿婆，每週上學或外出講課的快樂口號。他們是群老「打工仔」，哪裡有錢就往哪裡展現他們的「老」實力，賺到的錢則存入班費，大家共享、共有、共樂也共習（惜），沒有年輕人的「社畜」感，只有跟大家分享積累畢生黃金經驗的歡喜。

這30名老寶貝有人種菜很厲害，自辦班旁菜圃，蔬果肥美到讓參訪客張大了眼和嘴。擅長養雞的班員，收了錢代養土雞；肥了殺雞拔毛，就換有經驗的同學收單處理。

學校或機關團體辦食農教育，他們搶著到場賣「爆米香」，指導DIY紅粄、菜包，也導覽介紹台灣米食、芎林好米等。各自拿出看家本領，只要有人想學，他們就教，從服務大家中賺取少許的班費和大大的成就感，以此鼓勵那些仍宅在家的銀髮族也走出來，因此他們以綠照「志工班」自居。

因應高齡化社會，政府長期用官方預算結合農漁會、社區等，打造社區關懷據點、文健站、伯公照護站等各類不同「托老所」，用意都在讓年長者維持一定社交生活，延緩失智失能，避免獨老。

芎林農會2020年起推動綠照，每班3年提供多樣的免費研習，5年中兩度戴上全國10大推動優良農民團體桂冠。班員把過去營生、看似不起眼的農事技藝等，變成跨世代文化、產業、自然生態的傳承和引領，這些長者從坐在台下，最後走上講台，到去年底已累積受邀對外教學52場、服務了1772人次，成為政府綠照政策最亮麗的一道風景。

班員劉秀蓮說，自辦班課程多元而豐富，從認知訓練、手工藝、繪畫、機智問答、手機操作、均衡營養，到美食實做、防詐騙、急救術等，讓大家身心健康都獲得一定的提升和改善，光從一早見面微笑道早、量血壓起，養成自我保健的好習慣，人際關係也更融洽。

就連每次課前的有氧運動，也讓他們有機會代表全鄉出去比賽或登台演出，這些不僅促進學員們手腦協調、延緩退化，更讓他們重新找回「被需要」的價值與自信。

新竹縣芎林農會綠色照顧讓社區長輩學習新技藝，也對自己年輕時拿手的手藝重拾信心。（記者黃美珠攝）

「有錢就幹」！這是全國唯一綠色照顧自辦班、新竹縣芎林鄉農會30名阿公阿婆，每週上學或外出講課的快樂口號。（記者黃美珠攝）

長者在芎林農會綠照班的啟迪下，從台下走上台，甚至應邀出外教學，服務其他人。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林農會綠照自辦班是群快樂的老「打工仔」，哪裡有錢就往哪裡展現他們的「老」實力，賺到的錢存入班費，大家共享、共有、共樂也共習（惜）。（記者黃美珠攝）

芎林農會綠照自辦班員們的手做花器，成為辦公桌上的一方綠意。（記者黃美珠攝）

芎林農會綠照自辦班的孫兒們，目不轉睛地看著多位阿婆，同心協力把好吃的土雞如何逐步端上桌。（芎林農會提供）

芎林農會綠照自辦班，有班員養雞賺班費，也有人幫買家殺雞賺班費。（芎林農會提供）

