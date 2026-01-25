鳳山光之季10藝術燈+10光環境2/7迎賓 1/31百年水圳鳳味宴暖身

鳳山光之季打造長40公尺光廊迎賓。（示意圖）

鳳山今年建城238年，主打「鳳山光之季」2月7日登場，以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯曹公圳，推出10座藝術燈、營造10處光環境，主燈「我愛鳳山」造型首度曝光，鳳山中華街商圈1月31日百年水圳辦鳳味宴提前暖身，燈會為期25天，持續元宵節，陪伴民眾開心過好年。

鳳山區公所今年投入800萬元，以鳳山光譜為核心概念，大東溼地公園占地9公頃規劃創意燈區，包括9座藝術燈、4處光環境，中華街、協和路曹公圳共設1座藝術燈、6處光環境，2月7日晚間6點舉辦啟燈儀式，每晚5到10點點亮，持續到元宵節，展現鳳山城市光彩。

請繼續往下閱讀...

主燈「我愛鳳山」以吉祥物鳳凰為意象，融入山形輪廓與水波燈紋，象徵鳳山地景與曹公圳綿延不息；並以彩色燈飾佈設長40公尺星光大道、不規則ㄇ字型打造彩虹光影隧道迎賓；生態池以多顆彩色發光球，透過燈光映照水面，隨波漂浮流動，交織浮光美景。

公園草地打造大型發光棒棒糖，搭配光球錯落童趣十足，還有發光蛋糕、糖果、馬卡龍等，組成甜心派對藝術燈，成為打卡熱點；並以七彩LED燈條，利用光的交錯與擴散，夜幕下勾勒出星際宇宙，象徵迎接璀璨未來。

曹公圳也營造6處光環境，其中，協和路畔設有2座巨大新月幾何藝術燈，以鏤空愛心與網狀結構，展現光影層次感，搭配草地星芒與圓環，月光序曲如夢似幻，民眾漫步光影步道，享受年節與浪漫。

鳳山中華街商圈1月31日舉辦鳳味宴，以商圈當紅小吃推出10道菜，在百年曹公圳上辦桌；鎮西里環保志工隊協助剪紙「春」字，高掛商圈街道妝點年味。還推出城市走讀、手作馬年幸運小物、發放小紅包等，鳳山社區大學吉他社也將帶來演出，提前為燈會暖身。

鳳山光之季主燈「我愛鳳山」以吉祥物鳳凰為意象，融入山形輪廓與水波燈紋，象徵鳳山地景與曹公圳綿延不息。（示意圖）

鳳山光之季以多顆彩色發光球映照水面，隨波漂流交織浮光美景。（示意圖）

鳳山中華街商圈高掛剪紙「春」字妝點年味。（記者陳文嬋攝）

鳳山光之季打造大型發光蛋糕、糖果等，將成為打卡熱點。（示意圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法