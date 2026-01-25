為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳山光之季10藝術燈+10光環境2/7迎賓 1/31百年水圳鳳味宴暖身

    2026/01/25 00:15 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山光之季打造長40公尺光廊迎賓。（示意圖）

    鳳山光之季打造長40公尺光廊迎賓。（示意圖）

    鳳山今年建城238年，主打「鳳山光之季」2月7日登場，以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯曹公圳，推出10座藝術燈、營造10處光環境，主燈「我愛鳳山」造型首度曝光，鳳山中華街商圈1月31日百年水圳辦鳳味宴提前暖身，燈會為期25天，持續元宵節，陪伴民眾開心過好年。

    鳳山區公所今年投入800萬元，以鳳山光譜為核心概念，大東溼地公園占地9公頃規劃創意燈區，包括9座藝術燈、4處光環境，中華街、協和路曹公圳共設1座藝術燈、6處光環境，2月7日晚間6點舉辦啟燈儀式，每晚5到10點點亮，持續到元宵節，展現鳳山城市光彩。

    主燈「我愛鳳山」以吉祥物鳳凰為意象，融入山形輪廓與水波燈紋，象徵鳳山地景與曹公圳綿延不息；並以彩色燈飾佈設長40公尺星光大道、不規則ㄇ字型打造彩虹光影隧道迎賓；生態池以多顆彩色發光球，透過燈光映照水面，隨波漂浮流動，交織浮光美景。

    公園草地打造大型發光棒棒糖，搭配光球錯落童趣十足，還有發光蛋糕、糖果、馬卡龍等，組成甜心派對藝術燈，成為打卡熱點；並以七彩LED燈條，利用光的交錯與擴散，夜幕下勾勒出星際宇宙，象徵迎接璀璨未來。

    曹公圳也營造6處光環境，其中，協和路畔設有2座巨大新月幾何藝術燈，以鏤空愛心與網狀結構，展現光影層次感，搭配草地星芒與圓環，月光序曲如夢似幻，民眾漫步光影步道，享受年節與浪漫。

    鳳山中華街商圈1月31日舉辦鳳味宴，以商圈當紅小吃推出10道菜，在百年曹公圳上辦桌；鎮西里環保志工隊協助剪紙「春」字，高掛商圈街道妝點年味。還推出城市走讀、手作馬年幸運小物、發放小紅包等，鳳山社區大學吉他社也將帶來演出，提前為燈會暖身。

    鳳山光之季主燈「我愛鳳山」以吉祥物鳳凰為意象，融入山形輪廓與水波燈紋，象徵鳳山地景與曹公圳綿延不息。（示意圖）

    鳳山光之季主燈「我愛鳳山」以吉祥物鳳凰為意象，融入山形輪廓與水波燈紋，象徵鳳山地景與曹公圳綿延不息。（示意圖）

    鳳山光之季以多顆彩色發光球映照水面，隨波漂流交織浮光美景。（示意圖）

    鳳山光之季以多顆彩色發光球映照水面，隨波漂流交織浮光美景。（示意圖）

    鳳山中華街商圈高掛剪紙「春」字妝點年味。（記者陳文嬋攝）

    鳳山中華街商圈高掛剪紙「春」字妝點年味。（記者陳文嬋攝）

    鳳山光之季打造大型發光蛋糕、糖果等，將成為打卡熱點。（示意圖）

    鳳山光之季打造大型發光蛋糕、糖果等，將成為打卡熱點。（示意圖）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播