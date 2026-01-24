超勵志！10歲才會「造樣造句」 聽障青年20歲完成13萬字輕小說

在網路平台發表《追尋前的單兵日誌》輕小說，筆名「天澤隼翼」的他，不因輕度聽障就自我侷限，希望能夠繼續寫下去。（天澤隼翼提供）

在網路平台發表13萬字的《追尋前的單兵日誌》輕小說，筆名「天澤隼翼」的他，從小出生就是輕度聽障，因為聽力關係，直到戴上助聽器，才慢慢學會說話，直到10歲才可以「造樣造句」，利用服替代役時間，完成了生平第一部小說，計畫自費出版，義賣所得幫助更多聽障小朋友。

「天澤隼翼」表示，他出生後，父母原本以為他只是說話比較慢，後來才發現原來他聽力受損，被歸類為高頻聽損。雖然戴上助聽器，但他到幼稚園都只能說疊字單詞，像是媽媽、爸爸或是車車等。

由於他從小都是念普通班，在聽完老師上課，回家還要父母當他的家教老師，但他對於「造樣造句」萬分頭痛，往往都是直接空白。但他碰上很好薛郁琪、李紋紋老師，對他不放棄，他也突然像是頓悟，不再害怕造樣造句，還能夠提筆寫文章。但真正下筆寫小說，還是進入軍營當替代役，他決定以替代役的生活為出發點來寫成輕小說，他放上網路平台，希望能夠在網路上與人交流。

對於「天澤隼翼」從小學造句都不會，在相隔10年後卻能寫13萬字的小說，這也讓父母驚喜到快要哭了，想起一路上對於兒子不會說話的煩惱，到如今成為可以寫輕小說，真是太令人開心了。因此，決定自費出版，義賣所得將捐給基金會，幫助其他也是聽障的小朋友。

「天澤隼翼」說，他還要繼續寫下去，在寫作過程，所有的煩惱都不見了，也打開更寬廣的世界，不要自我侷限，人生就會很多的可能！

