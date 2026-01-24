台南北門王爺藝饗節驚奇 馬戲特技在廟口、鹽田旁登演

「神廟大馬戲」10公尺巨型特技輪的高空表演，驚險刺激。（雲嘉南管理處提供）

雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「北門王爺藝饗節」，振興觀光並迎接即將到來的農曆新年，今天（24日）傍晚在台南北門井仔腳興安宮前舉辦「神廟大馬戲」，以10公尺巨型特技輪為核心，結合跑酷與高空走繩等高難度技藝，吸引親子遊客逾2千人次觀賞，現場尖叫與掌聲不斷，氣氛沸騰。

「神廟大馬戲」突破傳統舞台框架，將大型特技裝置移至興安宮前廣場，演出團隊在高空巨輪上進行高速移動、平衡與翻轉動作，並藉由跑酷流動身法與高空走繩技巧，展現極高技術門檻與演出張力，搭配旁邊井仔腳鹽田美景，讓觀眾近距離感受馬戲藝術的驚險與美感，也為北門廟埕地景注入全新藝術能量。

請繼續往下閱讀...

現場還有精彩魔術表演互動，親子歡笑連連。雲嘉南管理處處長徐振能說，藉由當代表演藝術與地方信仰場域的結合，「神廟大馬戲」成功創造社群話題，更帶動北門地區觀光人潮，展現當地兼具文化深度與創新轉型的獨特魅力。

「北門王爺藝饗節」並舉辦「祈福集章抽黃金」活動，遊客走訪台南北門南鯤鯓代天府、興安宮、蚵寮保安宮等6家宮廟完成集章任務，可抽價值19萬多元的最大獎「王爺金賞獎：黃金1台兩」，集章活動將持續至3月10日。北門王爺藝饗節接下來由車北門井仔腳瀨東泰安宮將於2月20日舉辦新春主題活動「樂聲賀新春」，以音樂演出搭配古早味童玩與發財金祈福，迎接農曆春節。民眾可上雲嘉南管理處官網和FB粉絲專頁查詢。

「神廟大馬戲」雜耍特技。（雲嘉南管理處提供）

「神廟大馬戲」在廟口、井仔腳鹽田旁登演。（雲嘉南管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法