屏東燈節開幕大戲《屏東流》登場 玖壹壹壓軸飆唱還有煙火秀

屏東燈節開幕現場煙火秀令人驚呼連連。（屏東縣政府提供）

屏東燈節今晚（24日）在縣民公園推出開幕大戲《屏東流》，以8個章節串聯公園地景，打造融合文化底蘊與城市能量的大型戶外展演，並由人氣天團「玖壹壹」壓軸登場，搭配璀璨煙火點亮夜空，將現場氣氛推向最高潮，吸引大批民眾到場共襄盛舉，2026屏東燈節正式開跑。

縣長周春米表示，《屏東流》由導演林于竣執導，邀請屏東原民之光、曾入圍葛萊美獎的三地門金曲歌后桑梅絹揭開序幕，並由小琉球歌手陳孟賢貫穿全場，結合九天民俗技藝團、屏東戰隊（Pingtung Force）、傳龍武學醒獅戰鼓藝術團夜光龍及潮和國小扯鈴隊等團隊演出，最終由玖壹壹與煙火秀劃下完美句點，展現屏東多元文化與世代共創的豐沛能量。

縣府傳播暨國際事務處表示，開幕大戲動員150位工作人員演出，打造屬於屏東的全世代表演團隊，結合縣民公園建築與地景特色，為今年燈節揭開序幕，屏東燈節將持續亮燈至3月8日，燈節小提燈「馬耀風情」將於2月14日至16日上午10時起，在屏東、潮州、枋寮火車站及東港、水門轉運站、海口看海美術館發放；春節期間於2月19日至21 日，每日下午5時在縣民公園、萬年溪及客家燈區服務台發放，勝利星村將軍之屋則從下午3時起發放，每人限領一盞，數量有限，送完為止。

屏東燈節開幕式，縣長周春米（中）致詞。（屏東縣政府提供）

屏東燈節開幕大戲《屏東流》活動。（屏東縣政府提供）

