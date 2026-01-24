三重紳士協會連10年辦歲末關懷餐會 鼓勵街友努力迎接新未來

新北市三重紳士協會在歲末年終舉辦年度「關懷街友、歲末惜福餐會」。（記者翁聿煌攝）

新北市三重紳士協會今天（24日）舉辦年度「關懷街友、歲末惜福餐會」，與新北市街友外展服務中心、女子美容商業同業公會等單位合作，提供洗澡、義剪等服務，發放生活物資包、紅包，為街友準備豐盛佳餚。

三重紳士協會會長謝長川說，每年在歲末舉辦惜福餐會，至今已經是第10年，活動由三重紳士協會準備60個每份500元的紅包，募集衣物、盥洗用品及食物等生活物資包，讓街友在寒冬中感受到社會的關懷與支持，同時藉由相聚的機會，彼此互相聯繫、關心，一起整理過去一年的心情與經歷，帶著社會的祝福告別過去，稍作休整後，準備迎接新的一年。

社會局長李美珍、副局長吳淑芳也到場關懷街友。李美珍說，新北市三重紳士協會自2009年起便積極投入街友服務工作，在地方深耕服務長達16年，至今仍每週定期關懷街友，感謝協會長期發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，走上街頭與街友互動，瞭解與同理街友的需求與處境，並提供及時的協助，希望在市府及各界的共同支持下，加上街友自身的奮鬥，幫助他們重拾生活的信心，邁向更好的未來。

新北市女子美容商業同業公會成員共襄義舉，到場為街友義剪。（記者翁聿煌攝）

社會局長李美珍（後左）和副局長吳淑芳到場致贈街友紅包。（記者翁聿煌攝）

