為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三重紳士協會連10年辦歲末關懷餐會 鼓勵街友努力迎接新未來

    2026/01/24 22:44 記者翁聿煌／新北報導
    新北市三重紳士協會在歲末年終舉辦年度「關懷街友、歲末惜福餐會」。（記者翁聿煌攝）

    新北市三重紳士協會在歲末年終舉辦年度「關懷街友、歲末惜福餐會」。（記者翁聿煌攝）

    新北市三重紳士協會今天（24日）舉辦年度「關懷街友、歲末惜福餐會」，與新北市街友外展服務中心、女子美容商業同業公會等單位合作，提供洗澡、義剪等服務，發放生活物資包、紅包，為街友準備豐盛佳餚。

    三重紳士協會會長謝長川說，每年在歲末舉辦惜福餐會，至今已經是第10年，活動由三重紳士協會準備60個每份500元的紅包，募集衣物、盥洗用品及食物等生活物資包，讓街友在寒冬中感受到社會的關懷與支持，同時藉由相聚的機會，彼此互相聯繫、關心，一起整理過去一年的心情與經歷，帶著社會的祝福告別過去，稍作休整後，準備迎接新的一年。

    社會局長李美珍、副局長吳淑芳也到場關懷街友。李美珍說，新北市三重紳士協會自2009年起便積極投入街友服務工作，在地方深耕服務長達16年，至今仍每週定期關懷街友，感謝協會長期發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，走上街頭與街友互動，瞭解與同理街友的需求與處境，並提供及時的協助，希望在市府及各界的共同支持下，加上街友自身的奮鬥，幫助他們重拾生活的信心，邁向更好的未來。

    新北市女子美容商業同業公會成員共襄義舉，到場為街友義剪。（記者翁聿煌攝）

    新北市女子美容商業同業公會成員共襄義舉，到場為街友義剪。（記者翁聿煌攝）

    社會局長李美珍（後左）和副局長吳淑芳到場致贈街友紅包。（記者翁聿煌攝）

    社會局長李美珍（後左）和副局長吳淑芳到場致贈街友紅包。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播