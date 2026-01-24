為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    十方行善團走過10年 團長陳永聰送上安家費原因曝

    2026/01/24 22:06 記者劉曉欣／彰化報導
    十方功德行善團的團長陳永聰，創團10年服務超過1000個案。（陳永聰提供）

    十方功德行善團的團長陳永聰，創團10年服務超過1000個案。（陳永聰提供）

    彰化縣十方功德行善團的團長陳永聰，創團10年來靠著約3000人小額捐款，累計超過1億元愛心款額，幫助超過1000個家庭度過難關。但陳永聰發現，上善若水，行善需要智慧，視個案的喪葬需求外，會另外送上安家費或是醫療費，希望把善款發揮最大效用！

    陳永聰說，他的行善路長達30年，在創團之前，他就自行摸索20年。如何的行善才是真正的幫助人，而不是送上善款就是盡到愛心付出的功德。因此，他不斷的改善，只有符合人性與現實，才能讓眾人的愛心捐款不會浪費。

    十方行善團以往以捐助喪葬費為主，但陳永聰觀察到，其他慈善團體也會捐喪葬費，但他認為讓亡者好走，更要讓繼續活著的人度過難關。所以，他在代表眾人捐助時，都會先奉上喪葬費，另外再視需要，送上醫療費或是安家費。

    因此，當他去關懷年輕孕婦痛失丈夫，少婦要照顧2歲幼兒，肚裡還有即將出生的寶寶，家中還有高齡的媽媽。他就特別代表行善團在10萬元喪葬費以外，再送上3萬元安家費。而有位76歲住在土角厝的阿嬤，兒子離婚丟下2個幼娃給她養，好不容易養了20多年，大孫女在洗腎兩年後過世，小孫女每月只賺1萬元，阿嬤還要去打打零工。在行善團的10萬喪葬費以外，他個人再包1萬元給阿嬤好過年。

    「不只是捐錢！」陳永聰說，更重要的是希望協助個案自立，人生也許有難關，但社會處處有溫暖，社會的愛心與捐款都要用智慧去行善。

    十方行善團的團長陳永聰，斜槓賣黑手牌蛋黃酥也闖出名號。（陳永聰提供）

    十方行善團的團長陳永聰，斜槓賣黑手牌蛋黃酥也闖出名號。（陳永聰提供）

