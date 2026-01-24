週日回溫最高26度 北部迎風面有雨

週日北部迎風面有雨，其他地區多雲。（示意圖）

週日氣溫略微回升，北、東高溫上看24度，中南部高溫則來到26度。北部迎風面地區偶而有雨，其他地區多雲。

中央氣象署預報，由於環境轉為東南風，北部地區上半天雲量仍多，預估下半天將減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島並有局部大雨發生的機率，大台北地區及西半部山區上半天亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，週日氣溫方面呈現略微回升趨勢，預測西半部及宜花低溫約13至17度，東南部約18度，而北部及東半部，高溫約21至24度，中南部高溫約26度；若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，行車用路及登山請注意路況安全。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，下週一白天期間各地天氣大致穩定，晚間至隔日清晨隨底層東北季風逐漸南下，深夜後迎風面北部及東北部地區降雨機會逐漸提高。氣溫方面白天各地仍溫暖。

紫外線指數方面，周日全台皆為「中量級」。

空氣品質方面，環境風場為偏東風，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，週日氣溫略微回升。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

