南化區公所送暖尾牙 擴大關懷受災戶

南化公所行善團舉辦歲末關懷餐會，邀請弱勢一起吃尾牙。（南化區公所提供）

台南市南化區雖然位處偏遠，但公所行善團持續凝聚社會各界愛心資源，今天舉辦歲末送暖尾牙餐會，除了轄內弱勢家庭，也邀請地震、颱風的受災戶參加，發放現金禮券、民生物資，擴大關懷。

餐會於南化天后宮舉行，公所邀請總舖師辦桌，上百名獨居長者、特殊境遇、低收入家庭、近貧弱勢戶等共聚一堂，提前圍爐，在寒冬中感受溫馨的團圓氣氛。

公所除了準備豐盛佳餚，還發放禮券、物資，結合義剪、推拿等貼心服務，提供弱勢民眾多元且實質的關懷，讓他們感受社會溫暖。

南化區長徐全立說，行善團以公私協力方式推動弱勢關懷，感謝安平國際同濟會、神農愛心慈善會、台南市11捨得關懷協會，還有男子理髮職業工會、國際蘭馨交流協會，加上衛福部數位X光巡迴服務車等單位共同參與。

徐全立指出，去年的地震、颱風重創台南，對偏區弱勢戶的生活造成衝擊，部分家庭更在災後面臨居住、經濟與照顧壓力。

徐全立說，南化區公所除平時既有的弱勢關懷服務外，也特地將受災影響的家戶納入邀請對象，透過歲末餐會，以及一連串送暖行動，持續提供必要協助。

徐全立也代表市長黃偉哲感謝各界善心人士與團體長期投入，讓最偏遠的南化居民也能感受到溫情。

徐全立指出，南化區行善團成立於2014年，現任總統賴清德在市長任內推動「溫暖大台南」旗艦計畫的重要一環，透過公私協力，整合社會正向力量與資源，持續照顧弱勢，以及近貧家庭。

