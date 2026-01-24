花7千多元抽中千萬好宅！台中購物節幸運兒 南屯好市多購物樂透

好市多南屯店發票中台中購物節千萬好宅，張峯源（右二）貼紅榜。（台中市經發局提供）

台中購物節最大獎近千萬宅於日前抽出，今年獎落台中，家住南屯的黃先生消費7000多元就中大獎。經發局說，中獎發票來自於好市多南屯店，消費金額7457元。黃先生說，這是與家人採買民生用品的日常消費，沒想到竟然中台中購物節最大獎。

經發局長張峯源今天說，他已特地到好市多南屯店貼榜祝賀，也與同樣居住南屯區的幸運得主一同分享喜氣，黃先生仍不可置信，「中獎真的像作夢一樣！」

張峯源說，好市多南屯店在地經營近20年，營業額更長年位居全球第一。他回顧歷屆購物節大獎好宅中獎店家，首屆2019年的旅行社、第二屆中友百貨、第三屆特力屋、第四屆TOYOTA汽車、第五屆台灣大哥大門市，到第六屆全家便利商店，橫跨食衣住行育樂各產業。

今年大獎好宅位於北屯區10期的「均福匯」，在軍福九路上，市價近千萬元，附贈輕裝潢及車位。

幸運得主黃先生住南屯區，從事運輸業，他分享，7屆台中購物節從未缺席，之前6年從未中獎，就連統一發票也只中過200元，自認沒有偏財運，但始終秉持「不錯過任何一張發票」的原則，活動期間每筆消費都確實登錄。

黃先生也說，上週接到市長的call out通知中獎電話很淡定，是因為防詐意識高，因此表現冷靜，掛斷電話後仍半信半疑，後來有App即時通知、臉書直播開獎畫面可回放查證，後續也有工作人員多次聯繫確認，才讓他相信自己真的抽中大獎，如同天上掉下來的禮物，計畫將與家人一同入住。

抽中台中購物節最大獎千萬宅的南屯黃先生（左）現身市府核對身分，分享中獎心得。（台中市經發局提供）

