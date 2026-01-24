為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花7千多元抽中千萬好宅！台中購物節幸運兒 南屯好市多購物樂透

    2026/01/24 20:49 記者蔡淑媛／台中報導
    好市多南屯店發票中台中購物節千萬好宅，張峯源（右二）貼紅榜。（台中市經發局提供）

    好市多南屯店發票中台中購物節千萬好宅，張峯源（右二）貼紅榜。（台中市經發局提供）

    台中購物節最大獎近千萬宅於日前抽出，今年獎落台中，家住南屯的黃先生消費7000多元就中大獎。經發局說，中獎發票來自於好市多南屯店，消費金額7457元。黃先生說，這是與家人採買民生用品的日常消費，沒想到竟然中台中購物節最大獎。

    經發局長張峯源今天說，他已特地到好市多南屯店貼榜祝賀，也與同樣居住南屯區的幸運得主一同分享喜氣，黃先生仍不可置信，「中獎真的像作夢一樣！」

    張峯源說，好市多南屯店在地經營近20年，營業額更長年位居全球第一。他回顧歷屆購物節大獎好宅中獎店家，首屆2019年的旅行社、第二屆中友百貨、第三屆特力屋、第四屆TOYOTA汽車、第五屆台灣大哥大門市，到第六屆全家便利商店，橫跨食衣住行育樂各產業。

    今年大獎好宅位於北屯區10期的「均福匯」，在軍福九路上，市價近千萬元，附贈輕裝潢及車位。

    幸運得主黃先生住南屯區，從事運輸業，他分享，7屆台中購物節從未缺席，之前6年從未中獎，就連統一發票也只中過200元，自認沒有偏財運，但始終秉持「不錯過任何一張發票」的原則，活動期間每筆消費都確實登錄。

    黃先生也說，上週接到市長的call out通知中獎電話很淡定，是因為防詐意識高，因此表現冷靜，掛斷電話後仍半信半疑，後來有App即時通知、臉書直播開獎畫面可回放查證，後續也有工作人員多次聯繫確認，才讓他相信自己真的抽中大獎，如同天上掉下來的禮物，計畫將與家人一同入住。

    抽中台中購物節最大獎千萬宅的南屯黃先生（左）現身市府核對身分，分享中獎心得。（台中市經發局提供）

    抽中台中購物節最大獎千萬宅的南屯黃先生（左）現身市府核對身分，分享中獎心得。（台中市經發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播