基隆榮服處寒冬送暖圍爐 處長：陪伴是給榮民遺孤最好的禮物

基隆市榮民服務處在基隆長榮桂冠飯店舉辦「寒冬送暖暨相見歡」餐會，榮民遺孤獲贈文具等禮品。（記者林嘉東攝）

農曆春節將至，基隆市榮民服務處今晚（24日）在基隆長榮桂冠飯店舉辦「寒冬送暖暨相見歡」新春圍爐餐會，榮服處長方正在會中感性地說，除了經費支援，對榮民遺孤孩子而言「陪伴」更為重要。社會不應遺忘曾為國奉獻的英雄。

基隆市榮民服務處舉辦「寒冬送暖暨相見歡」新春圍爐餐會，邀請榮民、榮眷與榮民的遺孤共50名，與捐贈單位貴賓合計200人共襄盛舉。方正致詞時特別表揚主持人簡女士與影片剪輯師黃姓同學，在他們身上看到了自信與願意承擔責任的肩膀，雖然金錢補助很重要，但更重要的是「陪伴」，承諾會繼續陪伴孩子們走下去。

他說，今年的餐會同時慶祝、由基隆市青田書學會指導老師張明萊與采慧珠寶的翁老闆共同發起的春聯義賣活動已邁入第二個10年，這些年來的每一副春聯與每一筆捐款，都實質幫助了孩子在生活、學業及成長之路走得更穩健。

方正說，今年會場中最年長的是104歲的王瑞志爺爺，現場還有許多年紀90歲的「年輕小伙子」，還有馬祖最後一位單兵榮民鄭龍飛爺爺的故事。鄭爺爺1954年11月被派往大陳島受訓，隨後爆發了一江山戰事。他曾感嘆遺憾沒能與袍澤共同戰鬥。

方正說，現在的安居樂業是由這些前輩血戰造就的，感謝所有與會者的參與及無私奉獻，他感性地說：「因為有你們，這個冬天特別溫暖；因為有你們，前面的路更加明亮。」

除圍爐餐餐會外，現場亦邀請張明萊及多位名家現場揮毫，並展開春聯義賣活動。義賣所得將全數投入榮民遺孤認養金，協助孩子們在學業與生活上走得更穩健。在一片喜氣洋洋的賀春聲中，基隆榮服處成功串聯社會大眾的愛心，為寒冷的冬日注入一股最強大的暖流。

基隆市榮民服務處今晚在基隆長榮桂冠飯店，舉辦「寒冬送暖暨相見歡」新春圍爐餐會。（記者林嘉東攝）

榮民服務處長方正（左5）與獲贈文具禮品的榮民遺孤合影。（記者林嘉東攝）

書法名家蔡金城現場揮毫。（記者林嘉東攝）

基隆市榮服處處長方正致詞感性地說，除了經費支援，對榮民遺孤孩子而言「陪伴」更為重要。（記者林嘉東攝）

