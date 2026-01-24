因應歐盟包裝新制 台灣研發「可徒手拆解紙瓶」

許佑正帶領團隊研發GTI技術，可徒手拆解雙層結構紙瓶設計，降低回收門檻，提高再生利用價值。（許佑正提供）

國際環保浪潮來臨，台灣新創企業逐步站上世界舞台，台灣電動車發展協會創會理事長、思創全球公司總裁許佑正深耕永續議題，帶領團隊研發「GTI科技」，可徒手、以物理方式拆解的雙層結構紙瓶設計，適用於各類容器與包裝產品，大幅降低回收門檻，也提高再生利用價值。

歐盟議會在2024年通過《包裝與包裝廢棄物規範》（PPWR），環境污染源主因為廢棄物被不當丟棄所造成，明確要求提升回收再生產品的價值性，透過制度與市場機制，引導民眾與企業提高回收率。

許佑正觀察環保趨勢，認為研發高價值回收材料，希望從源頭解決「回收困難」所造成的環境污染問題，思創國際公司研發GTI科技，已取得歐盟、美國、中國、日本、台灣及英國等多國發明專利認證。

許佑正說，在環保法規推動下，新型回收材料快速應用，目前已接獲1600萬瓶訂單，他也在上月舉行環保露營活動，應用新型回收材料，吸引上萬名民眾見證，希望將永續理念轉化為實際生活體驗。

許佑正說，規劃產品深入中南部，結合台中成熟的塑膠製造能量，共同開發環保專利產品的關鍵零組件，為傳統塑膠產業注入轉型動能，打造全新的綠色供應鏈。

GTI科技核心為可徒手、以物理方式拆解的雙層結構紙瓶設計，適用於各類容器與包裝產品（許佑正提供）

許佑正說，GTI環保紙瓶已取得歐盟、美國等多國發明專利認證。（許佑正提供）

