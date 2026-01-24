警拖吊少了這sop 違停婦沒掛牌又嗆警二審仍完勝

劉女見到停在騎樓的無牌轎車被拖，肉身阻擋嗆警，二審認定員警未依規先責令駛離即拖車，程序不合規定，非依法執行職務，判劉女無罪。（資料照）

劉姓女子不滿沒車牌、停在住處前騎樓的轎車遭拖吊，與警二分局員警衝突被控妨害公務。高等法院台南分院認定，員警未依規定先告知車主駛離即拖吊，不合程序，駁回檢方上訴，維持無罪。

劉女2024年9月3日將車輛停放在台南市中西區民權路住處騎樓，員警認為該車未懸掛車牌且違停，就要實施拖吊。劉女見狀上前阻擋，除以身體推擠員警、揮舞手機，並在警車上稱「會跟你沒完」，但一審以拖吊不合程序，判處無罪。

檢方上訴，員警執法包含數個行為，就算拖吊程序有爭議，後續逮捕現行犯仍屬合法職務；劉女揮動手機是瞄準員警頭部的積極攻擊，應構成強暴脅迫。

合議庭引用「台南市政府警察局執行交通違規車輛移置與保管作業規定」指出，若違規車輛尚未裝設輔助輪上架，而駕駛人已到場，員警應停止拖吊，開單後責令其立即駛離，在駕駛拒絕移置時，才可繼續拖吊。

勘驗密錄器，員警在劉女到場後未要求移車，違反法定程序，整體拖吊行為並非「依法執行職務」。針對檢方「切割執法行為」的見解，法院認為逮捕是基於拖吊衝突而生，若源頭拖吊違法，後續的逮捕即失去合法基礎。

劉女雖揮舞手機，但動作更近於脫困掙扎，難認有攻擊故意；而口出「付出代價」等語，可解讀為尋求行政或司法救濟的權利宣示，不一定是為了報復。

台南高分院認定，原審判決沒問題，公權力行使必須嚴格遵守正當法律程序，警方執行拖吊應優先考量民眾權益，檢察官上訴無理由，全案駁回，不得上訴。

