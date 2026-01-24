高雄蜜棗、芭樂挺進台北希望廣場熱銷 年節好禮衝一波

高雄蜜棗、芭樂挺進台北希望廣場展售熱銷。（高雄市政府提供）

高雄市農業局今天挺進台北希望廣場，主打高雄蜜棗、芭樂熱銷，局長姚志旺也親自到場，推薦高雄首選年節好禮，豐富多元又新鮮，一次滿足民眾採購需求。

高雄蜜棗正值產季，富含維生素C、維生素B群及多種礦物質，大社丶岡山、燕巢、阿蓮、田寮、旗山、六龜等主要產區，憑藉得天獨厚氣候，與農民用心栽培，孕育蜜棗肉質細緻、清脆多汁，為全國比賽常勝軍，深受民眾喜愛、市場肯定，更是年節送禮首選水果。

高雄為協助農民拓展銷售通路，今起一連2天於台北希望廣場農民市集，舉辦「高雄蜜棗、芭樂暨農特產品展售活動」，由農業局長姚志旺率領各區總幹事舉行開幕促銷活動，將產地最新鮮、最優質的高雄農產品推廣給大台北民眾。

現場也集結多項高雄農漁特產品，包括香蕉、木瓜、小番茄、黃金果、蜜蕉、白玉蘿蔔、酪梨等當季新鮮蔬果；以及茄萣、永安、湖內等區的虱目魚丸、鰻魚、龍膽石斑等冷凍水產品多元，一次滿足民眾年節採購需求。

現場也展售多項高雄特色農產加工品，包括仁武區芝麻油及苦茶油、阿蓮區產銷履歷芭樂與小番茄、大樹區桑葚系列與手工鳳梨製品、橋頭區羊乳（肉）系列產品、高雄新鮮大道蛋、大寮區紅豆系列產品，以及鳥松區米與小米製品，展現高雄農業多元樣貌與產業活力。

此外，「高雄首選電商平台」也同步推出蜜棗搶先預購活動，優惠價每盒888元，多盒另享優惠，訂購就送紅包乙份，限量999份，送完為止，提供民眾多元且便利的年節送禮選擇。

