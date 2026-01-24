明天唯一無人機申請「就是為101獨攀」！松山機場將監控違法飛行

台北101周邊禁止使用無人機。（松山機場提供）

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定今天（24日）挑戰攀登台北101，不過一早台北有雨，獨攀改在明天（25日）週日進行。明天僅有一個單位申請在台北101大樓附近進行無人機飛航作業，松山機場也會持續監控附近有無違法的無人機施放。

依據民航局收到的無人機飛航活動申請資料，明天（25日）僅有一個單位申請在台北101進行無人機飛航作業，也就是這次極限攀登的無人機空拍專案。

請繼續往下閱讀...

松山機場人員提醒，台北101除位於依據民航法劃定公告的「台北松山機場四周距地面或水面200英呎以上，禁止從事遙控無人機飛航活動範圍內」，也位於「台北市地政及災害應變中心聯合辦公大樓屋頂直升機飛行場四周禁止從事遙控無人機飛航活動範圍」內。

另外，台北市政府特別公告「英國Netflix攀登節目《Skyscraper Live》」禁止遙控無人機飛航活動範圍，包括台北101中心點半徑1公里，1月24、25日上午7時至11時。

除了節目單位的無人機，還有「勁捷直升機」預計在明天上午8時自松山機場起飛。松山機場設置的「無人機防制系統」會持續監控是否有違法無人機活動，讓這次極限攀登台北101不受干擾。

「勁捷直升機」預計明天上午8時自松機起飛。（松山機場提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法