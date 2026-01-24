桃園南門市場浴火重生！臨時攤位開張人潮回流 攤商笑呵呵

南門市場首日營業就吸引人潮，熟食是不少人的最愛。（記者謝武雄攝）

桃園市南門市場歷經火災、重建，臨時攤位開始點交，今天就有攤位開始營業，上午8點多擠滿採購人潮，無論是鮮果蔬菜還是肉品區，攤位老闆都笑開懷迎接老顧客，部分攤商11點多就全部賣完。

牛肉攤商李勇志凌晨2點多就到市場準備開市，他說，等了兩個多月，終於可以營業，雖然新攤位比以前小，但整體而言還不錯，今天第一天生意很好。賣甘蔗雞的萬良炫說，重建後的攤位動線安排流暢，走道寬、環境乾淨，光線也很明亮，比以前好很多。

賣年糕、油飯超過30年的的林藍秀月說，今天生意非常好，還沒到11點就快賣完了。現在才剛重新開張，人潮還沒有全部回來，期待越近過年，採買人潮會越來越多。

南門市場自治會會長鄭秀美興奮地說，第一天開張，雖然只有3分之1攤商進駐，但每攤的生意都很好，重建後整個市場動線好，還沒滿攤就已經人潮滿滿，相信之後會越來越好。

經濟發展局說，南門市場災後重建去年底完成第一階段拆除整地，施作鋼構棚架基礎，今年1月20日到27日會陸續完成點交，讓攤商遷入，同時規劃新增臨時攤位。將盡快協助周邊攤販安心銜接營業，讓南門市場早日恢復往日商機，提供民眾採買好去處。

