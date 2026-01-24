比鹿港小吃宴還難搶！彰化縣皮蛇疫苗4567個名額 1/26預約登記

彰化縣首次實施的「帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗」限量補助方案，第一波大排長龍，許多長輩半夜就來排。（民眾提供）

彰化縣首次實施「帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗」限量補助方案，第一波預約造成民眾半夜來排隊，宣布26鄉鎮市共4567個給一般長者的餘額，全數改為26日下午1點半起開放預約登記。同時將在彰化市、員林市與鹿港鎮等衛生所的前方搭棚，讓民眾可以在棚子下方遮蔭處排隊。

衛生局長葉彥伯強調，把預約登記時間改到下午，就是希望民眾不要太早來排隊，而且這次將把餘額一次全數釋出，讓更多人都有機會可以登記到，而且就算再早來排隊，也是到了預約時間才會發放號碼牌，提早來排並不會領到。

葉彥伯指出，因為首次辦理限量補助，考量一般長者仍必須自付6000元，才會設定65歲以上的條件，但沒想到反應如此熱烈，這次預約登記額滿，也會登記候補資格，如果低收與中低收入戶長輩未施打疫苗的話，就可以有多的疫苗優先提供給候補名單。

各地衛生所疫苗配額依人口比例調整，名額最多的是彰化市南、西、北區有596個，第2為員林市439個、第3為和美鎮294個、第4為鹿港鎮285個。為保障偏鄉權益，民眾注射疫苗地點就是登記預約地，避免民眾跑去偏鄉搶名額。

但有民眾表示，縣府自購2萬劑疫苗，但全縣65歲以上長者大概有24萬人，在僧多粥少情況下，只有2萬人打到疫苗很高興，打不到的22萬人都會很不爽，這次就算是改到下午開始受理預約，還是會有人摸黑趕早來排隊。

彰縣皮蛇疫苗26日開搶4567個名額，預約到額滿。（彰化縣衛生局提供）

