白沙鄉今明普發一萬 優勢警力守護上億現金

澎湖縣政府警察局長林樹國（右三）上任第一件事確保白沙鄉普發現金過程順利。（白沙警分局提供）

澎湖縣白沙鄉公所喜逢馬年迎春，為振興地方暨產業經濟發展，自今（24）日起連續2天發放禮金，為鄉民帶來幸福的年味，村民喜氣洋洋到社區活動中心，領取1萬元大紅包，由於總金額上億元，白沙警分局出動優勢警力，確保過程順利。

白沙警分局為了讓民眾能快快樂樂，平平安安將這份禮金帶回家，就算是假日，也不容懈怠執行維護安全秩序，除了派遣警力協助護鈔，也在白沙鄉公所成立警衛派出所，更在各社區活動中心，以最高規格執行維安工作，發放現金過程全程戒備，每個發放場地至少配置1名員警配槍執勤，以確保民眾財產安全。澎湖縣警局大家長林樹國甫到任視事，特別重視此次發放禮金安維勤務，前往警衛派出所了解勤務運作，並慰勉同仁辛勞。

請繼續往下閱讀...

為了守護民眾荷包，白沙警分局也特別與鄉公所攜手打詐，深入各村發放現場進行反詐騙宣導，提醒民眾：領得開心，更要提高警覺防範有心人士的詐術，尤其「不連結不明簡訊」、「不依電話指示操作ATM/網路銀行」、「不受假投資誘惑」，若接到疑似詐騙電話或簡訊，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證。

值此年關，宵小蠢蠢欲動，白沙警分局長李幸芳呼籲民眾，錢財不露白，家戶防竊盜，舉家外出可申請警方加強住宅巡護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法