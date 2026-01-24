為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週日迎風面仍有局部大雨！下週2波冷空氣接力 週二週三轉濕冷

    2026/01/24 18:21 記者吳亮儀／台北報導
    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    明天迎風面仍有大雨！中央氣象署預報，明天雖然冷空氣減弱，但基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部大雨機率；下週二、週六各有一波冷空氣襲台，特別是下週二報到的冷空氣強度逼近大陸冷氣團，週二、三兩天會又濕又冷。

    氣象署預報員林定宜說，明天水氣減少一點，但是基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，也有局部大雨機率，大台北地區及西半部山區有零星短暫雨，但溫度會明顯回溫。下週一（26日）天氣好轉，各地大多是多雲到晴的好天氣。

    「下週二、三又有另一波冷空氣報到，強度介於東北季風和大陸冷氣團之間」，林定宜說，下週二（27日）同時還有鋒面跟著通過台灣，北部及東北部氣溫下降；下週三（28日）接續有華南雲系東移，中部以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及南部山區有零星短暫雨。

    林定宜指出，下週二、三兩天會是又濕又冷的天氣，下雨區域很大，冷空氣強度也很接近大陸冷氣團，這兩天北部低溫剩下約12度到18度，中部約13度到23度，南部約16度到26度，東部約16度到20度。

    林定宜說，下週四（29日）冷空氣開始減弱，不過當天仍有輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，降雨則僅剩基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；下週五（30日）天氣更穩定，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    林定宜指出，下週六又有一波冷空氣報到，目前預報的強度為東北季風等級，且同時有鋒面通過，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。

    明天週日仍有雨。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

