營造復古氣氛 桃園老城區系列活動 穿旗袍、中山裝消費有優惠

「舊城新浪漫：老城新春篇」活動現場只要穿旗袍、中山裝就可獲得消費折扣券。（經濟發展局提供）

桃園市政府近年來串聯桃園、中壢舊商圈讓老城區復活，今、明兩天在桃園區文昌公園舉辦「舊城新浪漫：老城新春篇」活動，除了有YOYO家族帶動跳、小小軍人體驗、魔術秀等親子節目，現場還設置大型氣墊遊具，只要消費200元就可獲得兌換券，另外穿旗袍、中山裝等復古服裝也可兌換消費優惠，消費滿300元還可參加摸彩，頭獎Vespa復古機車。

經濟發展局長張誠表示，自1月9日至23日，民眾在舊城特約店家及活動期間在現場50攤主題市集消費滿300元即可獲得抽獎券，活動期間公開抽獎，獎品除復古機車外，還有iPhone 17 Pro、富士數位拍立得相機、Marshall藍芽喇叭。

他說，今年新春活動將持續串聯全市商圈與市場，後續推出「馬上有福」、「2026桃園年貨大街」，讓年節採買從舊城延伸至各大商圈節點，未來也將持續透過「商圈特色亮點形塑計畫」，深化商圈輔導與品牌營造，打造兼具歷史底蘊與創新活力的桃園城市風景。

副市長蘇俊賓主持開幕活動時指出，市府近年已積極投入景福宮周邊「桃仔園之心」人行步道改善、民權路與成功路「藝文生活通學步道」、桃園舊城招牌廣告立面整建，以及77藝文町、桃園文學館等重要文化節點的建設，希望讓老城區如同國外大城市一般，成為城市中凝聚文化與人文氣息的核心。

蘇俊賓指出，自己從小就在桃園老城區成長、就學，對這一帶有很深的情感連結。回顧童年記憶，老城區的樣貌與現在已有很大不同，有些老店在時代變化中發展出新的精彩，也有部分店家正面臨轉型的挑戰，在市府各局處及各商圈發展協會的努力下，透過軟硬體並進，為老城區注入新的能量。

「舊城新浪漫：老城新春篇」活動在桃園區文昌公園登場。（經濟發展局提供）

桃園市政府今明兩天在文昌公園舉辦「舊城新浪漫：老城新春篇」活動，消費300元就可參加抽獎。（經發局提供）

