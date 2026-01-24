台南東區宗教人文新地標 「文皇玉凌別苑」動土

文皇玉凌別苑動土興建。（記者王俊忠攝）

主祀玉皇上帝第三位皇子─玉皇三殿下的「文皇玉凌別苑」，今天在台南市東區仁和路用地舉行動土典禮。這座廟宇是由地主蕭千金捐地興建，預計2029年完工。

蕭千金表示，該廟將成為東區的宗教文化觀光新地標，未來別苑也將規劃多元的社區活動與藝文課程，讓宗教場域轉化為民眾心靈休憩的溫馨空間。

包括南市副市長姜淋煌、立委王定宇、陳亭妃、林俊憲助理與多位市議員、地方里長、工業界、其他多座宮廟代表都出席向玉皇三殿下上香祈福，同時舉起金鏟子鏟土、祈求動土與日後施工過程平安順利。在動土儀式後，立委謝龍介也趕抵會場，但國、民兩黨的南市長參選人謝龍介、陳亭妃，兩人在場並無熱絡互動。

文皇玉凌別苑興建委員會主委蕭千金表示，別苑建造為了符合主神「玉皇三殿下」的風格，採用「唐式禪風」設計，以「靜、和、通」為核心理念，建立1座「兼具人文與藝術特質的現代道場」，占地約150坪，不同於傳統宮廟的視覺印象，玉凌別苑強調空間的舒適感與貼近民眾的生活需求，這座道場結合傳統信仰與現代美學，期許未來落成啟用能成為安定人心、弘揚文化的信仰中心。

為了與民眾分享別苑動土喜氣，廟方還規劃具特色的結緣活動，動土前兩日除邀請高雄大崗山超峰寺住持天池和尚，舉行兩天的齋天祈福法會，也在法會圓滿時灑下10萬元硬幣，並將法會供品捐贈給弱勢家戶。

今天動土典禮後也有「金鏟子」及「美元紅包」的擲筊活動，吸引許多求子家庭到場向玉皇三殿下祈求結緣，期盼將開運金鏟子帶回家中，為家族增添產子福氣。別苑表示，該廟主祀玉皇三殿下之外，也祀奉五嶽大帝、王母娘娘等神明，遵循道、佛教科儀，鼓勵信眾茹素、愛護地球生態環境。

文皇玉凌別苑示意圖。（文皇玉凌別苑興建委員會提供）

文皇玉凌別苑動土興建，來賓舉金鏟子鏟土祈福。（記者王俊忠攝）

文皇玉凌別苑動土興建，各界來賓送上祝福。（記者王俊忠攝）

