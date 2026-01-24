新年「好彩頭」 南投千人體驗拔蘿蔔樂趣

南投市公所24日舉辦拔蘿蔔活動，共近千人參加。（南投市公所提供）

南投市公所今（24日）於營南里舉辦拔蘿蔔食農教育，大小朋友近千人參加，還有外縣市民眾來報名，許多孩子們第一次踩進農田裡，感到相當有趣，尤其能親自拔出人生第一根蘿蔔，體驗收成的感覺，臉上滿是歡喜。

免費提供拔蘿蔔的地主、也是營南社區理事長莊榮智表示，今年因為氣候關係，入冬之後雨水少、露水也不多，加上稻子收割也晚3個星期，蘿蔔成長緩慢，所以今年蘿蔔都偏小，雖然可惜，但味道還是不變。

來自台中的何小姐說，現在的孩子幾乎都在都市生活，不清楚食物怎麼來，透過拔蘿蔔活動，孩子可以知道食材的得來不易，必須要辛苦耕作才有成果，了解食材的珍貴，是非常好的食農教育。

南投市長張嘉哲表示，許多孩子可能只看過餐桌上的蘿蔔湯，卻沒機會見過蘿蔔長在田裡的模樣，公所舉辦拔蘿蔔活動，就是希望讓孩子親手握住綠葉、踩在泥土上，體驗親手拔出「白胖大根」的成就感，這份鮮甜不僅是食材的美味，更是對土地的深刻連結，相信民眾每一顆親手採收的果實，帶回家煮湯絕對特別清甜。

無獨有偶，草屯鎮朝清宮媽祖廟今天也開放廟前蘿蔔園，邀請民眾一起來體驗採蘿蔔，分享農作豐收的喜悅，吸引不少民眾攜家帶眷前來參與，在歡樂熱鬧的氣氛中迎接新的一年，希望藉此讓民眾獲得「好彩頭」。

小朋友拔出蘿蔔滿臉歡喜。（南投市公所提供）

民眾全家出動體驗拔蘿蔔樂趣。（南投市公所提供）

草屯鎮朝清宮媽祖廟開放廟前蘿蔔園供民眾體驗採蘿蔔。（朝清宮提供）

