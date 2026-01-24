為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    球黴菌症3年暴增12例 與半導體赴美高度重疊

    2026/01/24 17:40 中央社
    台灣近5年新增13例罕見「球黴菌症」，患者多有美國旅居史，因易被誤診為肺癌或肺結核，台大醫院召開記者會，提醒醫師與民眾提高警覺。（記者邱芷柔攝）

    球黴菌症過去是台灣罕見的境外移入疾病，台大醫院研究指出，2022至2024年突暴增12例，其中8人與半導體產業有關，和台灣半導體產業赴美設廠地點、時間高度重疊，提醒留意風險。

    球黴菌症（Coccidioidomycosis，又稱Valley Fever）為美國西南部、墨西哥、中南美洲山谷及沙漠地區常見的肺部流行病，亞洲並非球黴菌症流行地區。

    在台灣，肺球黴菌症屬境外移入疾病，以往病例相當罕見。但台大醫院1月8日在台灣醫誌（JFMA）發表的研究指出，國內2000至2021年間僅有1例球黴菌症，在2022至2024年短短時間內，病例數暴增12例。

    研究顯示，歷年13名患者均曾到過美國亞利桑那州或加州，其中有8人與半導體產業有關，包括外派工程師、配偶等，8人皆為青壯年族群，最高齡56歲，最年輕僅28歲。

    台大小兒科特聘教授黃立民今天接受媒體電訪說明，球黴菌感染有很強的地域性，近年因晶片關係，台灣、美國的來往比較多，若前往流行地區，應盡量減少在野外的時間，避免接觸到泥土。

    黃立民表示，球黴菌症的發病率很低，屬於弱的黴菌，如果吸入肺部的量不是特別多，免疫系統不錯，就不容易發病，很多在美國南部暴露過的人都沒有發病。

    不過，黃立民提醒，球黴菌症沒有一定的潛伏期，發病時間很難說，而正在化療的人，或是吃免疫抑制藥品、有病毒感染者，都比較有風險，發病時一定要戴口罩，盡速就醫。

    根據衛生福利部疾病管制署官網，球黴菌症主要在乾旱或半乾旱地區流行，流行區包括美國西南部、墨西哥、中南美洲等沙漠或類沙漠地區，主要透過吸入含球黴菌節生孢子的塵土而受到感染，不會經由人傳人或動物傳人而傳染。

