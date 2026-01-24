淡江大橋景觀燈柱曝光 ！採「低色溫暖白光」 降低光害干擾

淡江大橋上景觀燈柱已在本月完成安裝。（公路局提供）

由交通部公路局獨立建造的淡江大橋，即將在5月12日通車，工程單位日前已安裝好景觀燈柱，並採用低色溫暖白光，色溫小於3000K，及有防散射燈罩設計，可有效降低光害、減少對鳥類及周邊生態環境的干擾。

淡江大橋以高聳的主橋塔與放射狀斜拉鋼索聞名，橋面邊緣一排壯觀的景觀燈柱與斜索線條相互呼應，這些燈柱並非整齊劃一地排列，而是透過角度與長度的漸進變化，在橋面上勾勒出富有跳躍感，與韻律感的動態美學。

公路局說明，設計者以舞者姿態做燈柱設計，每一支景觀燈柱都是量身訂做，依斜拉鋼索的角度與橋面配置條件精準布設；全橋燈柱在高度、傾角與彎折形式都不相同，全橋共126支，分別是八里側39、淡水側24對。

公路局說明，景觀照明線光源與點光源配置，會搭配間接光帶與投射光，營造夜間橋梁立體層次的光影效果；而燈具採用低色溫暖白光（<3000K）及防散射燈罩設計，有效降低光害，減少對鳥類及周邊生態環境的干擾。

由於景觀燈柱本體高聳、採斜立/彎折造型，需長期承受海風作用，與車流引致的振動影響，公路局指出，在設計上須避免燈柱與橋面結構的特徵頻率差異落在5%以內，以防止共振發生，並抑制振幅過大造成銲接處疲勞破壞。

為此，公路局導入2項關鍵制振技術，第一是調諧質量阻尼器（TMD），作為核心減振機制，抑制風荷載作用下可能產生的共振反應。第二是質量填充將頻率錯開設計，量測燈柱與橋面結構的特徵頻率，在燈柱頂部填充質量使其頻率與主橋結構錯開，達到有效減振效果。

公路局指出，對於景觀燈柱採傾斜配置與圓管結構，現場銲接屬國內少見的6G姿勢銲接，銲接過程包含平銲、立銲與仰銲等全方位姿勢，對電流、電壓與施工穩定度要求極高，施工團隊直接於工地辦理6G銲接資格檢定，並由鋼結構協會全程監試，確保每道銲縫品質皆符合最高工程標準。

淡江大橋主辦機關為交通部公路局北區公路新建工程分局、中興工程顧問公司設計，營造廠商為工信工程公司。交通部公路局日前宣布，4月25日起至5月3日止，每個週末都將推出可開放全民參與淡江大橋體驗活動。

淡江大橋橋面上勾勒出富有跳躍感與韻律感的動態美學。（公路局提供）

對於景觀燈柱採傾斜配置與圓管結構，現場銲接屬國內少見的6G姿勢銲接。（公路局提供）

對於景觀燈柱採傾斜配置與圓管結構，現場銲接屬國內少見的6G姿勢銲接。（公路局提供）

