黃偉哲合體網紅直播帶貨 台南蜜棗新加坡高島屋熱銷

直播主Max（左）現場直播力推台南蜜棗。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲親赴新加坡高島屋百貨，趁農曆年節前旺季，推廣行銷台南蜜棗，並攜手當地人氣直播主Max、網紅Miss Hippo合作進行現場直播，向新加坡及海外消費者介紹台南蜜棗的產地故事與優質特色，Max直播時現場試吃大讚：「台南蜜棗比蘋果還甜！」活動吸引大量線上關注，成功掀起台南農產銷售熱潮。

黃偉哲表示，台南蜜棗能進駐新加坡高島屋等高端百貨通路，並獲得當地消費者高度肯定，正是農民用心栽培成果與市府長期推動農產品國際化政策的具體展現。此次親自走進通路第一線推廣，並結合社群直播行銷新模式，讓國際消費者更直觀了解台南農產的品質與特色，不僅有助於把握農曆年前送禮市場需求，也能深化品牌形象，進一步拓展海外市場。

現場由黃偉哲與網紅直播共同介紹台南蜜棗清甜爽脆、果肉細緻、甜度高的產品特色，並分享蜜棗從產地栽培、採收到冷鏈空運的新鮮流程；透過直播即時互動、回應消費者提問，成功拉近與海外消費者的距離，直播期間吸引大量觀看人次。

台南市農業局長李芳林指出，推廣活動除主打台南蜜棗外，亦同步提升百香果、芭樂等台南農特產品的能見度，充分展現台南農產多元且穩定的外銷實力，結合實體通路、首長行銷與網紅直播的跨界合作模式，在新加坡市場建立長期品牌基礎。

李芳林進一步表示，未來將持續依據不同海外市場特性，輔導產地強化品質管理與供應量能，結合數位行銷與通路推廣策略，協助台南優質農特產品穩定拓展國際市場，讓「台南甜」持續在世界舞台發光，為農民創造多元且永續的外銷契機。

攜手新加坡人氣直播主、網紅，台南市長黃偉哲（左二）化身最佳台南水果推銷員。（台南市政府提供）

和蘋果一樣大的台南蜜棗，讓直播主Max現場試吃大讚「比蘋果還甜！（台南市政府提供）

