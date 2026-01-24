台南善化28年傳統 公所贈春聯活動各據點同步起跑

歡喜迎接農曆年，善化區公所舉辦現場揮毫贈春聯活動。（善化區公所提供）

為迎接農曆新年，台南善化區公所延續28年的傳統，舉辦現場揮毫贈春聯系列活動，今天起跑，以「遍地開花」的形式，8處據點同步登場，方便民眾領取，迴響熱烈。

善化區長譚乃澄表示，結合書法推廣創作，並弘揚傳統節慶文化，公所舉辦「馬躍長空迎瑞歲」春聯贈送活動，邀請在地善緣書畫學會的老師們，在今、明兩天於轄內12個規劃的地點現場揮毫，與民眾一同探新春、迎瑞福。

譚乃澄強調，公所辦理春聯贈送活動已連續第28年，適逢歲次丙午，迎來象徵奔放活力與奮發向前的馬年，寓意馬到成功、開創新局，充滿希望與動能。

譚乃澄說，結合歲次生肖，邀請在地名家們共同創作，透過集、與交流，發想具創意巧思的年畫、春聯等作品，巧妙融合傳統書法精神與現代美學元素，展現馬年昂揚向上的氣象，也讓民眾對傳統書藝有嶄新的感受與體會。

今天舉辦春聯贈送活動的地點，分別在善化區老人文康中心（嘉北里）、牛庄里活動中心、昌隆里活動中心、六德里活動中心、嘉南社區活動中心、什乃社區活動中心，以及胡厝里崁頭普安宮、坐駕里辦公處等，同步揮毫。

明天上午則於南關里活動中心、文昌社區活動中心、小新社區活動中心、善化區圖書館等4個地點，繼續舉辦現場揮毫贈春聯活動，提供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

善化區公所延續28年的傳統，在轄內特定地點同步舉辦現場揮毫贈春聯活動，迴響熱烈。（善化區公所提供）

