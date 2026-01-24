為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南善化28年傳統 公所贈春聯活動各據點同步起跑

    2026/01/24 17:32 記者吳俊鋒／台南報導
    歡喜迎接農曆年，善化區公所舉辦現場揮毫贈春聯活動。（善化區公所提供）

    歡喜迎接農曆年，善化區公所舉辦現場揮毫贈春聯活動。（善化區公所提供）

    為迎接農曆新年，台南善化區公所延續28年的傳統，舉辦現場揮毫贈春聯系列活動，今天起跑，以「遍地開花」的形式，8處據點同步登場，方便民眾領取，迴響熱烈。

    善化區長譚乃澄表示，結合書法推廣創作，並弘揚傳統節慶文化，公所舉辦「馬躍長空迎瑞歲」春聯贈送活動，邀請在地善緣書畫學會的老師們，在今、明兩天於轄內12個規劃的地點現場揮毫，與民眾一同探新春、迎瑞福。

    譚乃澄強調，公所辦理春聯贈送活動已連續第28年，適逢歲次丙午，迎來象徵奔放活力與奮發向前的馬年，寓意馬到成功、開創新局，充滿希望與動能。

    譚乃澄說，結合歲次生肖，邀請在地名家們共同創作，透過集、與交流，發想具創意巧思的年畫、春聯等作品，巧妙融合傳統書法精神與現代美學元素，展現馬年昂揚向上的氣象，也讓民眾對傳統書藝有嶄新的感受與體會。

    今天舉辦春聯贈送活動的地點，分別在善化區老人文康中心（嘉北里）、牛庄里活動中心、昌隆里活動中心、六德里活動中心、嘉南社區活動中心、什乃社區活動中心，以及胡厝里崁頭普安宮、坐駕里辦公處等，同步揮毫。

    明天上午則於南關里活動中心、文昌社區活動中心、小新社區活動中心、善化區圖書館等4個地點，繼續舉辦現場揮毫贈春聯活動，提供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

    善化區公所延續28年的傳統，在轄內特定地點同步舉辦現場揮毫贈春聯活動，迴響熱烈。（善化區公所提供）

    善化區公所延續28年的傳統，在轄內特定地點同步舉辦現場揮毫贈春聯活動，迴響熱烈。（善化區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播