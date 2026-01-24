植櫻推動台日友誼開花結果 黃崑虎獲「旭日小綬章」

台灣各界代表出席見證黃崑虎「旭日小綬章」傳達儀式。（記者李惠洲攝）

台灣之友會全國總會長黃崑虎長年致力在台植櫻活動，促進日台友誼、支援八田與一追悼會，災害發生時更挽袖號召捐贈物資至日本災區等，貢獻良多，榮獲日本國特授予「旭日小綬章」，前總統蔡英文等人到場見證。

黃崑虎榮獲日本國授予「旭日小綬章」，今天在台南舉辦傳達儀式，前總統蔡英文、前副總統陳建仁、民進黨秘書長徐國勇、台南市副市長葉澤山等人出席見證，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、台南市長黃偉哲等人致賀電。現場由日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史代表傳達「旭日小綬章」予黃崑虎，黃崑虎夫人邱碧玉代表獻花，掌聲不斷。

請繼續往下閱讀...

黃崑虎與日本NPO法人育櫻會透過植櫻活動促進日台友誼，讓日本河津櫻在台灣13個地點扎根，包括總統府、陽明山、台南南科園區、高雄澄清湖、阿里山奮起湖等地，每逢櫻花季都能欣賞到櫻花盛開，也是育櫻會規模最大的海外植樹活動。

黃崑虎也協助支援八田與一技師追悼會，並盡力為同樣是烏山頭水庫完工的功勞者八田外代樹夫人立像紀念，直至今日，八田與一技師與外代樹夫人功績得以被完善保存，被台灣人敬仰、傳頌，黃崑虎功不可沒。加上黃崑虎身為台灣之友會全國總會長，關注日本災區，進行多項救援活動，新冠疫情期間更是號召各界捐贈醫療物資，對醫療機構防疫措施有所功績。

黃崑虎說，此次很榮幸授頒「旭日小綬章」，與日本交流頻繁是從櫻花開始，日本河津櫻來台從北到南都有種植，也因為櫻花與日本拉近彼此的關係。他說，「我時常在思考，做一個人的價值在哪，答案就是，做人要堂堂正正！」台灣這幾年在歷屆總統領導之下逐漸進步，在經濟與國際關係建立得非常好，期盼往後代代都要堅持住前輩們的努力，繼續將台灣地位拉到國際上，「台灣是一個小島，但對世界經濟與政治地位影響是很重要的，保留台灣人的尊嚴，是每個台灣人要做的。」

蔡英文說，真正能走得長遠的友好，更要靠彼此在日常持續往來、在關鍵時刻願意伸出援手，黃崑虎就是把交流變成日常，將情誼落實在具體陪伴與互助。黃崑虎促成育櫻會將櫻花送來台灣，如今台北天元宮、松山慈惠宮、南投小半天等地春天花開成海，這些看似平常的景色，背後都有著當年跨海而來的心意，黃崑虎把好朋友的善意種在台灣土地上，時間替我們開花，也替台日友好留下共享的記憶與感動。授獎不只是對黃崑虎個人感謝，也送給所有持續耕耘台日情誼的夥伴。

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史（左1）代表傳達「旭日小綬章」予黃崑虎。（記者李惠洲攝）

黃崑虎獲頒授「旭日小綬章」。（記者李惠洲攝）

黃崑虎夫人邱碧玉獻花。（記者李惠洲攝）

黃崑虎致詞說，很榮幸授頒「旭日小綬章」，與日本交流頻繁是從櫻花開始。（記者李惠洲攝）

前總統蔡英文出席台灣之友會全國總會長黃崑虎「旭日小綬章」傳達儀式。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法