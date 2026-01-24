為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「後龍山邊媽祖」贊境賜福 鑾轎突轉向駐足何欣純膜拜、跪禮

    2026/01/24 17:28 記者蔡淑媛／台中報導
    何欣純向山邊媽祖鑾轎跪拜祈福。（何欣純服務處提供）

    何欣純向山邊媽祖鑾轎跪拜祈福。（何欣純服務處提供）

    苗栗「後龍山邊媽祖」今日展開台中贊境賜福，百年來首次出轎至台中，立委何欣純今天在萬春宮恭迎起駕，媽祖鑾轎突然轉向駐足停在她面前，讓她驚喜萬分，跪拜在媽祖鑾轎前祈福，不停膜拜、跪禮，事後受訪時驚呼「媽祖一直靠近我，為我停下來」、「我一定會更加努力，為台中市打拚！」。

    「很驚喜、好感動！」何欣純深受感動，久久無法平息，受訪時仍不敢置信「媽祖來找我嗎？一直靠近我！」她說，在萬春宮恭迎起駕，不料鑾轎突然轉向，朝她停留，她擔心阻擋動線，還不斷向旁邊移動「結果媽祖為我停下來！」廟方執事人員也要她站定，讓媽祖賜福。

    何欣純立刻在鑾轎前跪拜祈福，事後她受訪說，告訴媽祖自己「一定會更加努力，為台中市打拚！」最後又重複說，「媽祖跑到我身邊，向著我來，我會更加油！」，何欣純開心到不停鞠躬感謝，直說「真的感動到語無倫次！」

    山邊媽祖與白沙屯媽祖共乘鑾轎、徒步前往北港朝天宮進香傳統延續百餘年，是台灣極具代表性的宗教盛事之一，信眾遍布全台。近年在地方信眾與管理委員會推動下，山邊媽祖逐步走出苗栗後龍，展開全台參香與友宮交流，去年不僅完成環島參香，更首度跨越曾文溪，與台南永康武龍宮舉辦萬人矚目的「帝后會」遶境巡安活動。

    此次在樂成宮、萬和宮及萬春宮熱情邀請下，成功促成山邊媽祖百年來首度蒞臨台中贊境賜福，別具歷史意義，今天山邊媽祖首站來到萬和宮，起駕後行經萬春宮、樂成宮，傍晚走訪旱溪夜市。

    何欣純向山邊媽祖鑾轎參拜祈福。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純向山邊媽祖鑾轎參拜祈福。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純事後仍驚喜不可置信，感謝媽祖駐足賜福。（何欣純服務處提供）

    何欣純事後仍驚喜不可置信，感謝媽祖駐足賜福。（何欣純服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播