「後龍山邊媽祖」贊境賜福 鑾轎突轉向駐足何欣純膜拜、跪禮

何欣純向山邊媽祖鑾轎跪拜祈福。（何欣純服務處提供）

苗栗「後龍山邊媽祖」今日展開台中贊境賜福，百年來首次出轎至台中，立委何欣純今天在萬春宮恭迎起駕，媽祖鑾轎突然轉向駐足停在她面前，讓她驚喜萬分，跪拜在媽祖鑾轎前祈福，不停膜拜、跪禮，事後受訪時驚呼「媽祖一直靠近我，為我停下來」、「我一定會更加努力，為台中市打拚！」。

「很驚喜、好感動！」何欣純深受感動，久久無法平息，受訪時仍不敢置信「媽祖來找我嗎？一直靠近我！」她說，在萬春宮恭迎起駕，不料鑾轎突然轉向，朝她停留，她擔心阻擋動線，還不斷向旁邊移動「結果媽祖為我停下來！」廟方執事人員也要她站定，讓媽祖賜福。

何欣純立刻在鑾轎前跪拜祈福，事後她受訪說，告訴媽祖自己「一定會更加努力，為台中市打拚！」最後又重複說，「媽祖跑到我身邊，向著我來，我會更加油！」，何欣純開心到不停鞠躬感謝，直說「真的感動到語無倫次！」

山邊媽祖與白沙屯媽祖共乘鑾轎、徒步前往北港朝天宮進香傳統延續百餘年，是台灣極具代表性的宗教盛事之一，信眾遍布全台。近年在地方信眾與管理委員會推動下，山邊媽祖逐步走出苗栗後龍，展開全台參香與友宮交流，去年不僅完成環島參香，更首度跨越曾文溪，與台南永康武龍宮舉辦萬人矚目的「帝后會」遶境巡安活動。

此次在樂成宮、萬和宮及萬春宮熱情邀請下，成功促成山邊媽祖百年來首度蒞臨台中贊境賜福，別具歷史意義，今天山邊媽祖首站來到萬和宮，起駕後行經萬春宮、樂成宮，傍晚走訪旱溪夜市。

何欣純向山邊媽祖鑾轎參拜祈福。（記者蔡淑媛攝）

何欣純事後仍驚喜不可置信，感謝媽祖駐足賜福。（何欣純服務處提供）

