50年前美國阿嬤的獎學金鼓勵 彰化家扶兒發願走上助人之路

彰化家扶中心新上任的員林區扶幼主委鐘欽照，早年喪父，單親媽媽帶著5個小孩生活，幸好有家扶伸出援手，度過生命最困頓的日子，尤其收到來自美國阿嬤認養人的禮物與獎學金，讓他深受感動，開始工作賺錢後，就投入家扶志工行列，更在花甲之年接下主委一職，幫助更多家扶兒。

鐘欽照指出，他是家中老大，底下有4個弟弟妹妹，父親在他11歲時過世，全家陷入愁雲慘霧，還好有彰化家扶的幫忙，讓他完成國中學業，再從室內裝潢開始學起，退伍後創業當老闆，跨入電訊服務業，後來為了照顧媽媽，6年前宣布退休。

鐘欽照說，他從家扶兒到回來家扶當志工、捐錢，如今再接下扶幼會主委重任，因為他永遠不會忘記在他幼年最困難的時候，家扶給予生活與經濟的幫助，尤其當時在美國的阿嬤認養人，都會寄禮物給他，雖然他的成績不算好，阿嬤也會寄獎學金，為他加油打氣，讓他發願長大後有能力也要當個幫助別人的人。

彰化家扶中心今天在花壇舉辦成立60年的後援團體主委與會長交接典禮，除了鐘欽照以外，還有「古仔燈」之父李世湧接任彰化扶幼主委，蔡樹火接任永久認養人聯誼會會長，宋功照接任田中扶幼主委。李世湧一手推動的「古仔燈」義賣助學，今年將邁入第31年，確定將持續義賣，已成為彰縣元宵前最美的叫賣街景。

