甜甜圈店「無招待兒童」帶6歲兒進店買外帶遭拒 店家澄清了

甜甜圈示意圖。（資料照）

許多餐廳有「無接待兒童」規定，不過有網友說，她帶兒子到台北市知名甜甜圈店要外帶，卻被店家直指「沒有招待12歲以下的小朋友」，就算是外帶也強硬拒絕，她痛批，「覺得非常不尊重人，孩子今天並沒有錯，卻被如此對待，太過份了。」

網友在Threads發文控訴，她帶著6歲的孩子到北市知名甜甜圈店要外帶甜甜圈，孩子靜靜跟在旁邊，沒有影響到別人，卻被店家以「沒有招待12歲以下的小朋友」為由拒絕服務。網友說，自己是要外帶，拿到餐點後就會走了，不過還是被老闆以「沒有招待12歲以下的小朋友」為由拒絕。

請繼續往下閱讀...

對此，網友相當覺得不合理，「我只是要外帶，沒有要你們招待他，我點了就走了，我一個人帶他來，怎麼能讓他自己在外面等？」而店家卻跳針，「我們就是沒有招待12歲以下的小朋友」，執意要趕小孩出門，連點餐短短時間都不願意讓孩子踏進門。讓她當下怒回，「我不會再來了。」

網友指出，她明白有些店家不招待孩子，她也不會帶孩子進去有規定「無接待兒童」的店，「但連外帶點餐的幾分鐘都不願意讓孩子踏進門，甚至要孩子自己在外面等，我覺得非常不尊重人。」她怒批，「孩子今天並沒有錯，卻被如此對待，太過份了。」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「帶12歲小孩不能在內用餐我覺得店家最大沒問題，但帶12歲小孩點個外帶也不能的店家我覺得你乾脆收一收關門算了」、「我昨天才去，也遇到一模一樣的情況！我一個人帶著4歲兒子說要外帶，也被要求小孩要在外面等！」、「甜甜圈最大的客群剛好是小孩及女性，剛好都得罪了呢」、「我是被歸類在厭童的那類人，都覺得店家超誇張」、「拒絕12歲以下表面很有個性，但是實際上已經是歧視」、「我覺得不接待小孩沒關係，但要人家小孩在外面等很危險 萬一小孩不見了店家要負責嗎」。

也有網友翻出店家Google評論，發現店家早已不是第一次對兒童及家長不友善，不過，有網友翻出店家的社群貼文中有讓外國人帶小孩子進店內的照片，而且店員還幫忙拍照。遭網友灌爆，「朝聖只有白人小孩才能進店」

對此，店家留言澄清說，他們從開店以來都是有服務、招待、接待、歡迎小朋友的店家

直到一個月前才在IG、FB以及店門口說「內用、外帶只接待12歲以上小朋友」。「許多人拿以前的截圖來批評我們偷改規定，其實跟事實是不相符的」，「現場實際狀況並不是我一直跳針，我們也提出不同的建議方案，不過當下實在是如果不遵守規定，對其他遵守規定人其實也是不公平的，我們當下也說了很多次抱歉，但是這部分小姐並沒有如實了表述出來，本來都是歡迎小朋友的，會有這樣的決定並不是厭童」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法