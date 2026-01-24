為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園大園將開闢「過田23公園」 設計跑道標誌要留下歷史脈絡

    2026/01/24 15:59 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府航空城工程處規劃闢建大園區「過田23（公7）公園」。（桃園市政府提供）

    桃園市政府航空城工程處規劃闢建大園區「過田23（公7）公園」，兼具歷史、生態、防災相關規劃，佔地約9.2公頃，原址為桃園空軍基地與農田，北側緊鄰昔日的軍用機場跑道，航空城工程處將在公園廣場設計具代表性的「23」、「05」跑道標誌，盼能留下空軍基地的歷史脈絡。

    航空城工程處正積極辦理區段徵收工程其餘地區工程施作，其中，位於台4線道路旁的過田23公園內，有1座5.4公頃的大型生態滯洪池，估計有效滯洪量約20萬立方公尺，相當於80座奧運標準游泳池的容量。

    航空城工程處官員表示，為了應對極端氣候，公園的生態與水環境設計將導入低衝擊開發理念，透過建置雨水花園、生態滯流溝、地下儲留設施等，達到最大程度保留與水循環利用，並減緩區域防洪壓力。

    過田23公園原址是空軍基地與農田，將以「23」、「05」跑道標誌為特色；居民休憩機能部分，將建置長約950公尺的環湖步道，以及陽光草坪、共融式兒童遊戲場等設施，適合全齡層的運動等需求；航空城工程處指出，過田23公園日前獲「國家卓越建設獎」金質獎肯定，期待未來能成為航空城居民生活空間的重要一部分。

