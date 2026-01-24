日賞花、夜賞燈 台南新春迎客大推「遊山城」

天氣變冷正值梅花綻放，伍龍步道及福來老梅園皆可漫步賞花。（南市觀旅局提供）

春節連假將至，市府持續推動山區地方經濟振興，整合楠西區、玉井區、左鎮區、南化區及東山區觀光資源與產業，透過商圈輔導、地方創生與節慶活動串聯，打造兼具自然景觀、人文底蘊與產業活力的山城旅遊，邀請民眾日賞花、夜賞燈。

市長黃偉哲指出，在0121楠西大地震發生後，市府整合中央與地方資源協助居民重建家園，同步啟動地方產業與經濟振興計畫，從「商圈輔導」、「地方創生」到「觀光整合」，逐步為山區注入長期發展動能，讓地方經濟在穩定基礎上持續向前。

在商圈輔導方面，南市經發局透過商圈專案輔導計畫，協助楠西區、玉井區及東山區等地的商圈規劃集章促銷、市集活動與特色小旅行，提升商圈能見度與消費動能，同時鼓勵在地店家與農產業者共同參與，形塑具地方特色的旅遊消費環境。

在地方創生方面，楠西區與玉井區均推動地方創生計畫，結合自然景觀、農特產品與文化資源，發展深度旅遊體驗；透過公私協力與跨局處合作，串聯梅嶺花季、山城步道、特色聚落與農產體驗，吸引遊客停留消費，為地方產業注入新動能。

在觀光整合方面，春節期間楠西區、玉井區梅花盛開，市府整合交通與旅遊資源，規劃便利賞花動線，並結合龜丹溫泉、梅子料理等在地特色，打造適合親子與樂齡族群的輕旅行行程。此外，玉井棗子、東山咖啡及各項特色農產品深受喜愛，農業局也將持續透過展售活動、通路媒合與整合行銷，提升在地農產品的品牌能見度，讓旅遊人潮實質轉化為產業收益。

左鎮燈節即將登場，地景空間與燈藝展演營造出夜間觀光亮點，吸引遊客白天走讀聚落、夜間賞燈漫遊，帶動周邊商機。

黃偉哲說，山城地區是台南重要觀光與產業發展腹地，將持續以「觀光帶動產業、產業支撐地方」為核心策略，深化山區旅遊體驗與經濟循環，邀民眾春節假期走進台南山城，賞花、賞燈、品咖啡，感受慢活魅力，為新的一年開啟美好篇章。

梅嶺梅峰古道開滿紅花風鈴木。（南市觀旅局提供）

交通局配合賞梅季推出假日免費接駁車。（南市觀旅局提供）

遊客賞梅之餘還可大啖梅子雞料理。（南市觀旅局提供）

