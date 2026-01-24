台南梅嶺「梅王」盛開 楠西地震後持續振興觀光

梅嶺大湖桶聚落的梅王，目前梅花盛開中。（陳居峰提供）

知名的台南楠西梅嶺進入賞梅季，目前大湖桶聚落的「梅王」盛開中，人潮湧至；市長黃偉哲強調，「0121地震」後，持續推動山區地方經濟振興政策，整合觀光資源與特色產業，打造多元魅力的旅遊路線，歡迎大家農曆年節時一起來走春。

0121楠西地震已屆週年，市府表示，發生後第一時間整合中央與地方資源，全力協助災民重整家園，建築物損壞申報案件共計2064件，其中紅單500件、黃單1564件，復建工作持續推進；截至目前已完成解列1071件，紅黃單修繕解列比例約5成。

若將免貼單2085件一併納入整體房屋安全處理進度評估，提高至7成5左右，市府指出，相關作業進度仍在掌控範圍內；在協助居民重建家園的同時，也同步啟動產業與經濟的相關振興計畫，從「商圈輔導」、「地方創生」到「觀光整合」，逐步為山區注入長期發展動能，在穩定基礎上持續向前。

市府整合楠西、玉井、左鎮、南化、東山等行政區的觀光資源與地方特色，並串聯節慶活動，打造兼具自然景致、人文底蘊、產業風貌的山城旅遊路線，邀請大家春節假期前來走訪，感受不同於都會與海線的慢活魅力。

尤其在觀光推廣方面，市府串聯交通資源，規劃便利賞花動線，並結合龜丹溫泉、梅子料理等在地特色，打造適合親子與樂齡族群的輕旅行，讓遊客在山城中放慢腳步，感受自然與生活交融的遊程魅力。

梅花盛開中的梅王，在梅嶺大湖桶的福來老梅園，位於土地公廟旁，樹形巨大，是搶眼的綠色地標，目前枝頭已經染白，楠西商圈發展協會常務監事陳居峰說，綻放率已達7成，歡迎各界一起來遊賞。

市府整合觀光資源與特色產業，打造多元魅力的山城旅遊路線，歡迎大家一起來走春。（台南市政府提供）

楠西地震後，市府持續推動振興，打造多元魅力的山城旅遊路線，歡迎大家一起來走春。（台南市政府提供）

