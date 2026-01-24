高鐵延伸屏東 新增的高鐵高雄站月台配置將簡化

高鐵延伸屏東將駛入高雄市中心，交通衝擊備受關注。（記者侯承旭攝）

高鐵延伸屏東計畫，交通部鐵道局規劃改採「高雄方案」，總長26.2公里路線，日前經過環評大會審查，決議將繼續進行二階環評，環評委員關切「高雄方案」會進入台鐵高雄車站，對於相關的施工、交通、拆遷必須詳加評析，鐵道局初步回覆，為了減少拆遷，高鐵高雄站的月台配置將簡化。

高鐵延伸屏東的「高雄方案」將從高鐵左營站先延伸至台鐵高雄站共站，並增設高鐵高雄站，再往東延伸至屏東六塊厝設站。對於工程將進入台鐵高雄站，鐵道局回覆表示，台鐵高雄站已預留高鐵施工空間，與高鐵銜接處已施作，故後續高鐵施工不影響台鐵高雄站之營運。

請繼續往下閱讀...

鐵道局還透露，新增的高鐵高雄站原本預留2島4股月台配置，供列車停靠整備折返調度，為了減少拆遷，原本規劃的高鐵月台已規劃簡化配置為1島1岸3股。

至於台鐵高雄站周邊採取明挖工法的交通衝擊，鐵道局表示，開挖範圍位於高雄鐵路地下化臨時軌路廊，現況為高雄市綠園道，施工不影響台鐵營運，並採分階段施工，開挖完成即覆蓋覆工板方式供人車通方式以降低對市區交通衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法