國姓綠雕園區增設愛心打卡點 賞國3橋聳雲天美景品咖啡

南投國姓橋聳雲天綠雕園區，新增愛心拍照打卡點，可與國道6號國姓交流道高架橋構成的有趣愛心造型合影。 （記者張協昇攝）

南投縣國姓鄉是咖啡重要產地，2026南投國姓咖啡節活動今、明兩天在橋聳雲天綠雕園區舉行，集結數十攤精品咖啡及在地當季水果、農特產品，還還冬季限定採果體驗，縣府也啟用全新愛心拍照打卡點，可與國道6號國姓交流道高架橋構成的愛心造型，留下有趣的合影畫面。

國姓鄉長邱美玲致詞說，國姓咖啡品牌近幾年越來越響亮，辦理咖啡節活動，就是希望讓消費者沉浸在咖啡香及美景氛圍中，盡情品嚐、選購精品咖啡及當季的水果，今年咖啡節活動提早到元月舉辦，移師綠雕園區，歡迎大家把握這兩天到國姓走走，買咖啡、賞美景，體驗客庄風情，採購滿額還可抽獎，獎品有黃金及iPhone17 256G等多達3000個獎項。

農業處長蘇瑞祥說，近年來國人對於台灣本土咖啡的接受度提高，南投縣咖啡種植面積約181公頃，國姓鄉即占75.5公頃，更首創推動產地證明標章，在縣府及公所聯手輔導推廣及農民持續精進技術下，國姓咖啡已打出品牌口碑。

蘇瑞祥說，縣府最近也在綠雕園區增建體能遊樂設施，新設一處愛心打卡點，遊客在此拍照，能夠捕捉到最美麗的橋景，非常適合親子同遊，加上現沖咖啡免費品嚐，絕對是視覺與味覺的雙重享受。

南投國姓咖啡節活動週六橋聳雲天綠雕園舉行，現場集結數十攤精品咖啡及在地當季水果、農特產品展售。（記者張協昇攝）

國道6號南投國姓交流道高架橋下的綠雕園區，增設愛心打卡點。（記者張協昇攝）

