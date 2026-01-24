為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭三星青蔥銀柳節 週日市集再一天

    2026/01/24 14:57 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭三星蔥、銀柳知名，目前進入採收期，三星地區農會舉辦青蔥銀柳節推廣，週日還有一天市集活動。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭三星蔥、銀柳知名，目前進入採收期，三星地區農會舉辦青蔥銀柳節推廣，並在三星綜合運動場集結50攤商行銷農特產，民眾完成闖關就有機會獲得50元抵用券，門市消費滿額再抽住宿券等好禮，週日還有一天市集活動，10點起就有系列精彩表演。

    三星地區農會總幹事黃存誠說，三星臨近雪山山脈，氣候冷涼，較其他地區濕潤，十分適合青蔥與銀柳的生長，兩者作物亦為地方重要的經濟產業，今年產量已逐步回穩，整體品質更勝以往。

    他說，銀柳象徵喜氣與祝福，是農曆年前家家戶戶不可或缺的年節花卉，三星青蔥則以香氣濃郁、口感清甜聞名全臺，充分展現三星農業深厚的產業底蘊，期望透過市集活動推廣，邀請民眾體驗農產魅力。

    市集現場同步推出食農教育互動闖關活動，以青蔥、稻米、有機及產銷履歷等在地農業特色為主題，設計闖關體驗，民眾持闖關卡完成關卡任務，即可獲得青蔥文化館消費50元抵用券；青蔥文化館亦推出消費抽獎回饋，單張發票消費滿1288元，即可參加住宿券等好禮抽獎。

