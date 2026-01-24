為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    來囉！寒假第一天 彰化月影燈季要送2000個跳跳馬小提燈

    2026/01/24 15:52 記者劉曉欣／彰化報導
    今年月影燈季採雙主燈，也就是跳跳馬加上櫻桃小丸子。（彰化縣政府提供）

    今年月影燈季採雙主燈，也就是跳跳馬加上櫻桃小丸子。（彰化縣政府提供）

    放寒假第一天何處去？彰化月影燈季今天（24日）將送出2000個「跳跳馬」小提燈，將於今天下午4點限量發放，顏色隨機，每人限領1個，今天適逢星期六，晚間還有加碼限定版的九把刀電影「功夫」光雕秀！

    縣府表示，上次發放小提燈是去年的點燈日，今天因為是寒假第一天，希望家長可以帶著小孩來賞燈，因此，今天將再發放2000個「RODY跳跳馬」小提燈，由於每人只能限領一個，都會吸引大批民眾帶著小孩來排隊領小提燈，這次領取地點是八卦山大佛風景區九龍池前廣場。

    縣府指出，彰化月影燈季將持續舉辦到3月1日，今年迎接馬年，採取RODY跳跳馬與卡通人物櫻桃小丸子為雙主燈，最大賣點的光雕秀，今年則有「功夫」電影主題曲搭配光雕秀，可以看到光雕文字「功夫」直接打上八卦山大佛，這是星期五到星期日的限定加碼。

    不少民眾表示，雖然排隊是為了排隊領限量版的小提燈，但更重要的是來看限定版「功夫」光雕秀，因為，九把刀小說「功夫」裡頭最重要的場景就是八卦山大佛，雖然很遺憾電影「功夫」沒在八卦山開拍，但能看到「功夫」光雕打上八卦山大佛，也算是成全所有九把刀「功夫」迷的多年心願。

    寒假第一天何處去？許多家長帶著小孩排隊來領跳跳馬小提燈。（彰化縣政府提供）

    寒假第一天何處去？許多家長帶著小孩排隊來領跳跳馬小提燈。（彰化縣政府提供）

    彰化月影燈季光雕秀，以八卦山地標大佛為主角。（彰化縣政府提供）

    彰化月影燈季光雕秀，以八卦山地標大佛為主角。（彰化縣政府提供）

    當九把刀的功夫兩字用光雕打上八卦山大佛，成全了所有功夫迷的心願。（彰化縣政府提供）

    當九把刀的功夫兩字用光雕打上八卦山大佛，成全了所有功夫迷的心願。（彰化縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播