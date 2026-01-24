為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    濟公活佛到台80週年 義竹修緣禪寺辦全國宮廟聯合祈安慶典

    2026/01/24 15:42 記者林宜樟／嘉義報導
    義竹鄉修緣禪寺舉辦開台西天濟公活佛到台80週年全國宮廟聯合祈安賜福慶典。（記者林宜樟攝）

    義竹鄉修緣禪寺舉辦開台西天濟公活佛到台80週年全國宮廟聯合祈安賜福慶典。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣義竹鄉修緣禪寺寺內奉祀南無大喜大禪濟公本師「開台第一尊」西天濟公活佛金身，廟方今天舉辦「開台西天濟公活佛到台80週年全國宮廟聯合祈安賜福慶典」，邀集全國宮廟及宗教界賢達交流祈福。

    嘉義縣長翁章梁、前國防部長馮世寬、義竹鄉長黃政傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等出席活動，共同見證濟公活佛到台80週年；修緣禪寺表示，寺內奉祀南無大喜大禪濟公本師「開台第一尊」西天濟公活佛金身，金身約7吋8，法像莊嚴，慶典以祝聖祈安為理念，依序進行國樂演奏、鳴鐘擂鼓與祝聖儀典，並舉行全國宮廟寺院大團拜，中午設有福宴與聯誼活動，氣氛熱鬧。

    廟方表示，相傳金身自中國杭州輾轉至新加坡濟世，二戰末期有旅居新加坡的台灣人長期到濟公壇祈求平安，並立願表示，若平安返鄉後將迎請濟公金身回台，因此於1945年迎請濟公返台，經觀鑾後選擇落駕於義竹，以「修緣」作為壇號，1967年由信徒捐助建廟，定名「修緣禪寺」。

    翁章梁說，今年是濟公來台80週年，感謝修緣禪寺廟方積極籌備大典，地方信仰長年凝聚人心，是安定的力量，期盼濟公活佛持續以慈悲與智慧護佑信眾，並祝福台灣平安、嘉義縣各項轉型工作穩健推進。

    馮世寬說，修緣禪寺濟公活佛金身約7吋大小，可感受其光澤與莊嚴，藉盛大典禮祝福修緣禪寺香火鼎盛，信徒滿天下。

    各界熱情參與祈安賜福慶典。（記者林宜樟攝）

    各界熱情參與祈安賜福慶典。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（右3）等上香祈福。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（右3）等上香祈福。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播