濟公活佛到台80週年 義竹修緣禪寺辦全國宮廟聯合祈安慶典

義竹鄉修緣禪寺舉辦開台西天濟公活佛到台80週年全國宮廟聯合祈安賜福慶典。（記者林宜樟攝）

嘉義縣義竹鄉修緣禪寺寺內奉祀南無大喜大禪濟公本師「開台第一尊」西天濟公活佛金身，廟方今天舉辦「開台西天濟公活佛到台80週年全國宮廟聯合祈安賜福慶典」，邀集全國宮廟及宗教界賢達交流祈福。

嘉義縣長翁章梁、前國防部長馮世寬、義竹鄉長黃政傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等出席活動，共同見證濟公活佛到台80週年；修緣禪寺表示，寺內奉祀南無大喜大禪濟公本師「開台第一尊」西天濟公活佛金身，金身約7吋8，法像莊嚴，慶典以祝聖祈安為理念，依序進行國樂演奏、鳴鐘擂鼓與祝聖儀典，並舉行全國宮廟寺院大團拜，中午設有福宴與聯誼活動，氣氛熱鬧。

廟方表示，相傳金身自中國杭州輾轉至新加坡濟世，二戰末期有旅居新加坡的台灣人長期到濟公壇祈求平安，並立願表示，若平安返鄉後將迎請濟公金身回台，因此於1945年迎請濟公返台，經觀鑾後選擇落駕於義竹，以「修緣」作為壇號，1967年由信徒捐助建廟，定名「修緣禪寺」。

翁章梁說，今年是濟公來台80週年，感謝修緣禪寺廟方積極籌備大典，地方信仰長年凝聚人心，是安定的力量，期盼濟公活佛持續以慈悲與智慧護佑信眾，並祝福台灣平安、嘉義縣各項轉型工作穩健推進。

馮世寬說，修緣禪寺濟公活佛金身約7吋大小，可感受其光澤與莊嚴，藉盛大典禮祝福修緣禪寺香火鼎盛，信徒滿天下。

各界熱情參與祈安賜福慶典。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右3）等上香祈福。（記者林宜樟攝）

