光復災後4個多月 個體戶小農盼納入原民會產業補助

原民會今天在光復國小舉辦產業及住宅重建修繕說明會。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流事件迄今超過4個月，行政院原民會今在光復國小舉辦產業再生復甦計畫、住宅補貼說明會，再生計畫中「立即復甦型」補貼最高80萬元將於本月底截止申請，但許多災民表示「距截止日剩1週才知道」！也有農民反映，農機具及設施補助項目主要針對產銷班跟合作社，「個體戶農民沒有」，希望補助範圍擴大。

原民會指出，產業復甦計畫分成「立即復甦型」最高80萬元，可補助生產設備如小型耕耘機、噴霧器、冷鏈、泵浦、割草機，餐飲業如快速爐、冷藏冷凍櫃、烤箱、收銀機，或是空間恢復如導覽指示牌、農具倉庫及接待空間修繕等；另有需要寫計畫的韌性建構計畫、在地循環計畫，最高可補助200萬元，補助農業設施、農產加工、節能系統、品牌行銷、人力培訓等。

內政部國土署也提供光復鄉災區7個村的民眾「重建重購住宅」的貸款利息補貼，最高350萬元，償還年限最長20年，前5年寬限期可只繳利息；修繕貸款最高150萬元，償還年限最長15年，寬限期最長3年。

然而，原民會產界重建計畫的「立即復甦型」申請期至本月底截止，其餘兩項至3月5日，被災民批評，申請期限只剩1星期，居民才知道。對此原民會代表回應，可以先送件再補件，有問題也可找原民會在光復鄉的關懷人員。

也有農場主人反映，光復鄉有兩個農場獲農業部專案輔導，且補助專案主要對口是產銷班或合作社，其他個體戶的小農無法獲得幫助，希望可納入；早餐店老闆也擔憂，他沒有營業登記會拿不到補助；此外，也有農村「斜槓青年」反映，他一人同時經營烘焙坊、工程行，擔心同一負責人是否只能擇一申請。

對此原民會表示，農業部分會再檢討，而且申請產業補助的業者只要有營業事實，不需有營業登記也能申請，而補助並沒有限制同一個負責人不能申請兩個案子，將採從寬認定，此外，房屋修繕如果已經完成，也能持單據申請。

阿多莫部落的災民也陳情，他家是花蓮最大的黃藤栽種場，黃藤又是阿美族重要的傳統食材，但洪災造成種苗及機具損壞，原民會也表示將在了解狀況後提供協助。

受災民眾表達意見希望原民會協助解決。（記者花孟璟攝）

災區居民忙著修理房屋內外。（記者花孟璟攝）

光復鄉受災居民修繕房屋，如果已修繕完成，也可憑單據申請補助。（記者花孟璟攝）

光復鄉佛祖街災區目前仍有將近2層樓高泥土堆置。（記者花孟璟攝）

光復鄉堰塞湖洪災已過4個多月，佛祖街災區可見抨擊縣府冷漠、無作為的白布條。（記者花孟璟攝）

