太平輪海難77週年追思活動 盼記取歷史、珍惜和平

基隆沙灣歷史園區旁設有太平輪遇難旅客紀念碑。（記者盧賢秀攝）

基隆市今天在基隆港碼頭旁太平輪紀念碑舉行「太平輪海難77週年紀念追思活動」，副市長邱佩琳與罹難者家屬共同獻花、默哀，向1949年海難中不幸罹難者表達追思，邱佩琳表示，透過追思儀式緬懷歷史、珍惜和平，讓悲劇不再重演。

1949年1月27日，太平輪自上海航向基隆途中，於舟山群島附近海域發生船難，造成大量乘客不幸罹難，讓無數家庭承受難以抹去的傷痛。這起事件不僅是一場重大海難，成為時代動盪下難以忘懷的一頁。

請繼續往下閱讀...

邱佩琳表示，她在活動前一晚特別觀看太平輪相關紀錄電影，影片中呈現乘客為了追求生存與自由而登船的迫切心情，以及船難發生當下所面臨的恐懼與掙扎，令人動容。她指出，這段歷史讓人深刻感受到戰爭與動盪帶來的殘酷代價，也提醒後世更應珍惜和平的可貴。追思活動的意義，不只是回顧過往，更是在歷史中汲取教訓，期盼類似的悲劇不再重演，同時也提醒大家珍惜與親友相處的每一刻。

追思活動在莊嚴肅穆的氛圍中進行，與會家屬與來賓一同獻花、默哀，並於儀式後進行交流分享，回顧這段歷史承載的情感與記憶。

太平輪罹難家屬在紀念碑前獻花追思罹難者。（記者盧賢秀攝）

太平輪罹難家屬在紀念碑前獻花追思罹難者。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法