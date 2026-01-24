為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南鹽水揮毫送春聯 選在三生書院有文化意義

    2026/01/24 15:03 記者楊金城／台南報導
    台南鹽水區公所今天（24日）在三生書院（蔡和泉故居）舉辦揮毫送春聯活動。（公所提供）

    台南鹽水區公所今天（24日）在三生書院（蔡和泉故居）舉辦揮毫送春聯活動。（公所提供）

    為傳承書法藝術、營造濃厚年節氛圍，鹽水區公所今天（24日）在三生書院（蔡和泉故居）舉辦揮毫送春聯活動，還有文化展演，三生書院為鹽水重要的人文歷史場域，地方仕紳蔡和泉一生重視教育、敦品勵學，對地方文教發展深具貢獻，公所在此舉辦新春活動，別具文化意義。

    現場邀請5位書法老師齊聚書院共筆揮毫，為民眾書寫各式吉祥春聯，傳遞對新年的美好期許，不但推廣書法藝術，並將滿滿福氣帶回家，為新的一年揭開嶄新序幕。還有府城木偶劇團帶來象徵祈福納吉的「扮仙」演出，也有社區擊鼓及舞蹈表演，展現地方文化特色，增添活動歡樂氣氛，開心迎接新年將到來。

    市長黃偉哲表示，公所在歲首之際舉辦寫春聯活動，不僅讓民眾提前感受濃厚的年節氛圍，也讓傳統書法藝術得以貼近生活、融入日常。

    鹽水區長陳文琪說，三生書院為鹽水重要的歷史文化場域，透過在書院舉辦新春凝聚社區情感，為家家戶戶帶來平安、幸福與好運。

    民眾觀賞現場揮毫寫春聯的書法藝術，領取春聯。（鹽水公所提供）

    民眾觀賞現場揮毫寫春聯的書法藝術，領取春聯。（鹽水公所提供）

    在鹽水三生書院寫春聯，推廣文教別具意義。（公所提供）

    在鹽水三生書院寫春聯，推廣文教別具意義。（公所提供）

    台南鹽水區公所今天（24日）在三生書院舉辦揮毫送春聯活動，5位書法老師和鹽水區長共寫一幅馬年春聯留念。（公所提供）

    台南鹽水區公所今天（24日）在三生書院舉辦揮毫送春聯活動，5位書法老師和鹽水區長共寫一幅馬年春聯留念。（公所提供）

