中國課高關稅衝擊鳳梨釋迦外銷 農糧署祭4措施穩定產銷

鳳梨釋迦正值採收期，然而今年起中國提高鳳梨釋迦進口關稅至20％、再加上增值稅9%，導致台東鳳梨釋迦外銷受阻；對此，農業部農糧署表示，已規劃海外拓銷獎勵，補助行銷國際新興高端市場海（空）運每公斤3-70元及相關附加獎勵，並依據產地產銷情況，規劃啟動擴大內需、多元加工及結構調整等措施，幫助產銷穩定。

農糧署表示，114、115年期鳳梨釋迦全台收穫面積共2,454公頃，其中台東縣占99％，預估產量為1萬2,761公噸。受到去年楊柳颱風影響，今年期11-12月早期果量少，目前採收進度約2成，導致外銷啟動時間延後，且產期集中在1月下旬至2月下旬採收（春節前後）。

農糧署指出，面對即將迎來的採收高峰，去年12月17日已邀集農業部國際司及試驗改良場、產地農民團體、加工廠及通路商等單位，全面研訂產銷穩定措施，提供4大措施，包括：擴大內需部分，與多家農民團體與超商量販通路合作，自今年1月7日起陸續銷售，並透過「台灣優果鮮販企業團購平台」及「農良直賣所」等啟動企業團購。

農糧署表示，除此之外，農糧署也會輔導廠商採購果品，產製截切鮮果、冷凍果丁、果泥及酒品等多元加工產品，並結合既有及潛在外銷通路，突破檢疫障礙，擴大台灣釋迦產品外銷；同時，也會持續推動轉作及品種更新，以平衡市場供需。

在外銷部分，農糧署呼籲業者，應避免過度仰賴單一市場，並配合農業部提供海外拓銷獎勵，協助業者與海外大型通路對接，合作辦理海外行銷推廣活動，開拓多元高端國家市場。

