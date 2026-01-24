為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    捐出便當疊合130幾座101大樓高 協和慈善基金會持續送愛

    2026/01/24 14:51 記者蔡政珉／苗栗報導
    捐出便當疊合130幾座101大樓高，協和慈善基金會持續送愛。圖為學生替受關懷戶義剪畫面。（記者蔡政珉攝）

    捐出便當疊合130幾座101大樓高，協和慈善基金會持續送愛。圖為學生替受關懷戶義剪畫面。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣協和慈善基金會關懷弱勢，自2001年創立迄今持續送餐給地方獨居或弱勢老人，還有幫助清寒學子的助學便當，累積已達138萬個，疊合便當相當於130幾座101大樓高，連前總統蔡英文也曾於2013年當選總統前擔任過一日志工。協和慈善基金會今天舉辦寒冬送暖活動，頭份地區共380餘戶低收入戶在冬季感受到社會的溫暖。

    協和慈善基金會因董事長林光清為紀念父親「為善最樂」的言行身教成立，20多年來送到長者家門的便當超過96萬個，幫助清寒學子的助學便當總數則超過42萬，且協會自2017年起，每一年捐助超過1000萬協助完善苗栗縣各項教育設施，即使之前遇到疫情，林光清公司營收下滑仍持續堅持，累積至今對苗縣教育的資助已破億。

    苗栗縣長鍾東錦出席時說，基金會歷年來送出的便當相當於130幾座101大樓高，可見基金會對社會的貢獻與關懷。除了協和慈善基金會，其他企業、單位也加入送愛行列，大方送出多項物資替受關懷戶加菜。

    另外，中興商工校長林士敦帶領美容科師生在場義剪，頭份衛生所、重光醫院也到場支持守護受關懷戶健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播