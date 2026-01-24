捐出便當疊合130幾座101大樓高 協和慈善基金會持續送愛2026/01/24 14:51 記者蔡政珉／苗栗報導
捐出便當疊合130幾座101大樓高，協和慈善基金會持續送愛。圖為學生替受關懷戶義剪畫面。（記者蔡政珉攝）
苗栗縣協和慈善基金會關懷弱勢，自2001年創立迄今持續送餐給地方獨居或弱勢老人，還有幫助清寒學子的助學便當，累積已達138萬個，疊合便當相當於130幾座101大樓高，連前總統蔡英文也曾於2013年當選總統前擔任過一日志工。協和慈善基金會今天舉辦寒冬送暖活動，頭份地區共380餘戶低收入戶在冬季感受到社會的溫暖。
協和慈善基金會因董事長林光清為紀念父親「為善最樂」的言行身教成立，20多年來送到長者家門的便當超過96萬個，幫助清寒學子的助學便當總數則超過42萬，且協會自2017年起，每一年捐助超過1000萬協助完善苗栗縣各項教育設施，即使之前遇到疫情，林光清公司營收下滑仍持續堅持，累積至今對苗縣教育的資助已破億。
苗栗縣長鍾東錦出席時說，基金會歷年來送出的便當相當於130幾座101大樓高，可見基金會對社會的貢獻與關懷。除了協和慈善基金會，其他企業、單位也加入送愛行列，大方送出多項物資替受關懷戶加菜。
另外，中興商工校長林士敦帶領美容科師生在場義剪，頭份衛生所、重光醫院也到場支持守護受關懷戶健康。