苗栗市5000元助學金嘉惠101名學子 盼安心就學努力追夢

苗栗市公所頒扶弱助學金，有101名學子受惠。（苗栗市公所提供）

114學年度第一學期的「苗栗市扶弱助學獎助學金頒獎典禮」，今（24）日上午在苗栗市公所三樓藝文中心登場。此次共有101名優秀學生獲獎，每人獲頒5000元獎助學金，希望孩子們能安心就學、努力追夢。

苗栗市長余文忠每年捐出了50萬元薪資，再加上各界善心人士的踴躍捐款，每學期嘉惠苗栗市100位高中職以下的學子；今天的頒獎典禮，有10位獲獎小朋友分享這次的獲獎心得，學生們表示，會善加運用助學金、投資自己，也會繼續努力用功，並把愛心化為力量，也盼未來有能力時能回饋社會。

與會的苗栗縣政府秘書長陳斌山及余文忠等人也勉勵獲獎學子，期許他們能把這份愛心化為力量，今日取之於社會、未來用之於社會。

苗栗市公所指出，首次頒獎典禮於去年1月24日舉辦，此次為第三次，每學期頒發獎助學金給才藝績優或具有特殊優良事蹟的弱勢學生，鼓勵有心向學和努力的孩子不要被困境打敗，把一切的挫折經歷，當成未來成長的養分。

苗栗市公所頒扶弱助學金，給苗栗市努力向上的學子。（苗栗市公所提供）

