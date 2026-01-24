台南系列年貨大街活動永康打頭陣 人潮爆棚

台南永康首場官辦的年貨大街活動熱鬧開幕，人潮爆滿。（記者吳俊鋒攝）

農曆春節腳步近了，台南系列的年貨大街活動由永康區打頭陣，今天開幕，集結140攤小吃、伴手禮、地方特產等名店，讓民眾一次購足，還有應景的眷村美食，臘肉、香腸、獅子頭......，人潮持續湧入，場面熱鬧。

官方在永康首辦的「台南眷村年貨嘉年華」活動，於探索教育公園旁封路舉行，昨起登場，為期3日，市府副秘書長林榮川今天帶領各界貴賓熱鬧開幕，議員陳秋萍、林冠維、朱正軒、黃肇輝等人也都有出席，逐攤致意，並向前來採買的鄉親們獻上祝福，歡喜迎新。

林榮川表示，永康的眷戶數全市最多，更適合舉行年貨大街，感謝議會的支持，讓活動籌辦順利，且充滿新春喜氣，攤位展售的品項都很應景，公所團隊也鼎力相助，包含交通疏導，以及規劃封街，讓民眾停放機車，提供便利的購物環境，顯見區長李皇興的用心。

開幕後，立委陳亭妃也到場與親子同樂，民眾爭相合影，氣氛熱烈，她更逐攤巡禮，向大家賀歲、拜年，恭祝「馬上發財」，並感謝鄉親父老的力挺，希望各界繼續支持，攜手打拚，讓台南有更好的發展願景。

李皇興指出，隨著城市變遷，眷村陸續拆除、改建，原有的聚落分散，為重拾竹籬笆的在地美食與文化，特別舉辦應景的年貨大街，找回昔日歡喜過節的快樂時光，也藉此帶動人潮，活絡地方經濟。

市場處代理處長林士群說，活動期間每天都安排2場深受歡迎的「夜奇鴨」、「菜奇鴨」快閃活動，不僅能與可愛的吉祥物合影，還有機會拿到限量的市集美食券，邀請各界一起來買年貨、看表演，將眷村的溫情、年節的喜氣帶回家。

經濟發展局長張婷媛提到，活動時，市府也特別邀請在跨年晚會一夕爆紅的「羊咩咩歌后」謝采吟擔任表演嘉賓，帶來精彩的節目，結合眷村意象，炒熱氣氛。

台南永康眷村年貨大街活動熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

永康年貨大街活動登場，買氣熱絡。（記者吳俊鋒攝）

立委陳亭妃逐攤致意，店家歡喜相迎。（記者吳俊鋒攝）

市府副秘書長林榮川主持開幕，也走訪攤家，感受現場的熱鬧氣氛。（記者吳俊鋒攝）

