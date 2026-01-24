為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南系列年貨大街活動永康打頭陣 人潮爆棚

    2026/01/24 14:23 記者吳俊鋒／台南報導
    台南永康首場官辦的年貨大街活動熱鬧開幕，人潮爆滿。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康首場官辦的年貨大街活動熱鬧開幕，人潮爆滿。（記者吳俊鋒攝）

    農曆春節腳步近了，台南系列的年貨大街活動由永康區打頭陣，今天開幕，集結140攤小吃、伴手禮、地方特產等名店，讓民眾一次購足，還有應景的眷村美食，臘肉、香腸、獅子頭......，人潮持續湧入，場面熱鬧。

    官方在永康首辦的「台南眷村年貨嘉年華」活動，於探索教育公園旁封路舉行，昨起登場，為期3日，市府副秘書長林榮川今天帶領各界貴賓熱鬧開幕，議員陳秋萍、林冠維、朱正軒、黃肇輝等人也都有出席，逐攤致意，並向前來採買的鄉親們獻上祝福，歡喜迎新。

    林榮川表示，永康的眷戶數全市最多，更適合舉行年貨大街，感謝議會的支持，讓活動籌辦順利，且充滿新春喜氣，攤位展售的品項都很應景，公所團隊也鼎力相助，包含交通疏導，以及規劃封街，讓民眾停放機車，提供便利的購物環境，顯見區長李皇興的用心。

    開幕後，立委陳亭妃也到場與親子同樂，民眾爭相合影，氣氛熱烈，她更逐攤巡禮，向大家賀歲、拜年，恭祝「馬上發財」，並感謝鄉親父老的力挺，希望各界繼續支持，攜手打拚，讓台南有更好的發展願景。

    李皇興指出，隨著城市變遷，眷村陸續拆除、改建，原有的聚落分散，為重拾竹籬笆的在地美食與文化，特別舉辦應景的年貨大街，找回昔日歡喜過節的快樂時光，也藉此帶動人潮，活絡地方經濟。

    市場處代理處長林士群說，活動期間每天都安排2場深受歡迎的「夜奇鴨」、「菜奇鴨」快閃活動，不僅能與可愛的吉祥物合影，還有機會拿到限量的市集美食券，邀請各界一起來買年貨、看表演，將眷村的溫情、年節的喜氣帶回家。

    經濟發展局長張婷媛提到，活動時，市府也特別邀請在跨年晚會一夕爆紅的「羊咩咩歌后」謝采吟擔任表演嘉賓，帶來精彩的節目，結合眷村意象，炒熱氣氛。

    台南永康眷村年貨大街活動熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康眷村年貨大街活動熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

    永康年貨大街活動登場，買氣熱絡。（記者吳俊鋒攝）

    永康年貨大街活動登場，買氣熱絡。（記者吳俊鋒攝）

    立委陳亭妃逐攤致意，店家歡喜相迎。（記者吳俊鋒攝）

    立委陳亭妃逐攤致意，店家歡喜相迎。（記者吳俊鋒攝）

    市府副秘書長林榮川主持開幕，也走訪攤家，感受現場的熱鬧氣氛。（記者吳俊鋒攝）

    市府副秘書長林榮川主持開幕，也走訪攤家，感受現場的熱鬧氣氛。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播