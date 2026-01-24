台14甲線翠峰至大禹嶺路段 今下午5時起預警性封閉

公路局宣布今（24日）下午5時起，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。（公路局提供）

合歡山今晚氣溫將降至零下3度，路面恐結冰，為維護用路人車安全，公路局宣布今（24）天下午5時起，預警性封閉台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，車輛只出不進，其中31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，實施雙向封閉管制，禁止通行，明（25日）天早上8時再視天候及道路狀況決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行。

公路局中區養護工程分局今早7點才宣布開放台14甲線合歡山公路通行，惟武嶺至松雪樓路段因位於背陽面結冰較厚，且道路崎嶇蜿蜒，車輛易失控打滑，限加掛雪鏈車輛才能通行，並建議駕駛四輪傳動車輛上山較安全。

惟公路局中區養護工程分局指出，中央氣象署預報顯示，受前波強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，合歡山夜間氣溫將降至零下3度，體感溫度甚至在零下8度，路面結冰機率高，因此今天下午5時起，仍將預警性封閉台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段；另外台8臨37線中橫便道配合增開夜間5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

公路局提醒用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制訊息。

中央氣象署預報顯示，14甲線合歡山公路入夜後氣溫將降至零下3度，體感溫度甚至在零下8度。（公路局提供）

